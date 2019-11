Il Brescia esonera Eugenio Corini: Diego Lopez o Grosso favoriti per la successione

La terza sconfitta consecutiva è stata fatale a Eugenio Corini che non è più l’allenatore del Brescia. Il 49enne tecnico originario di Bagnolo Mella, artefice della promozione dalla Serie B alla Serie A delle Rondinelle, ha pagato un rendimento al di sotto delle aspettative del patron Massimo Cellino che, come successo tante volte nella sua carriera, ha voluto provare a dare una sterzata alla stagione della compagine lombarda cambiando la guida tecnica della squadra. Favoriti per la successione tando ai rumors degli esperti di calciomercato di Sky Sport sarebbero Diego Lopez (ex capitano del Cagliari ed allenatore della formazione sarda ai tempi di Cellino nel 2013/2014) o Fabio Grosso (ex allenatore di Bari ed Hellas Verona, che sarebbe al debutto in massima serie).

38esimo esonero in carriera per Cellino

Dopo un promettente avvio di stagione (6 punti nelle prime quattro giornate di campionato), il Brescia ha raccolto un solo punto nei successivi 6 turni di campionato esprimendo sempre un gioco interessante ma palesando una inquietante fragilità difensiva (11 gol incassati nelle ultime sei giornate). Un dettaglio che ha convinto il vulcanico patron della formazione lombarda a cambiare, nonostante il Brescia abbia avuto un calendario non semplice da affrontare (in queste 10 giornate le Rondinelle hanno sfidato Juventus, Napoli, Fiorentina, Milan e Inter) e la squadra di Corini abbia sempre proposto un calcio propositivo come testimoniato sia dai gol segnati (10 in 10 giornate) che dalla mole di occasioni create da Tonali e compagni.

Serie A: già cinque esoneri dopo 11 giornate

SUBENTRATO ESONERATO Milan (7a giornata) Stefano Pioli Marco Giampaolo Sampdoria (7a giornata) Claudio Ranieri Eusebio Di Francesco Genoa (8a giornata) Thiago Motta Aurelio Andreazzoli Udinese (10a giornata) Luca Gotti (ad interim) Igor Tudor Brescia (11a giornata) ? Eugenio Corini

La classifica piange e Cellino, giunto al 38esimo esonero in carriera, con gli investimenti importanti fatti nel mercato estivo (su tutti l’acquisto di Mario Balotelli) è convinto che questa non sia una rosa da penultimo posto in campionato. Per questo Corini saluta non riuscendo ad infrangere un tabù che accompagna la sua carriera da allenatore, quella di non riuscire a concludere nessuna annata (dal 2010 ad oggi è sempre subentrato a stagione in corso o è stato esonerato quando ha preso in mano una squadra a luglio).