Il Cagliari rimonta il Sassuolo e resta 4°; Balotelli torna al gol e la Fiorentina perde a Torino

Sassuolo-Cagliari 2-2 (6' Berardi, 36' Djuricic; 51' João Pedro, 90' Ragatzu)

Il Cagliari prosegue la sua striscia positiva anche se fallisce il sorpasso alla Roma, agganciata a 29 punti al quarto posto. Il Sassuolo domina nel primo tempo e passa con Berardi e uno scatenato Djuricic. Nella ripresa, Joao Pedro accorcia le distanze e lo stesso Berardi fallisce il rigore del possibile 3-1. Ragatzu, al 90’, regala ai sardi un pareggio insperato.

SPAL-Brescia 0-1 (54' Balotelli)

È un gol di Mario Balotelli a regalare la prima vittoria al Brescia dopo 6 sconfitte consecutive. Nella prima del Corini-bis le Rondinelle passano infatti sul campo della SPAL in una partita tesissima e dal finale semi-drammatico. La sfida tra le ultime due della classe si infiamma infatti nel secondo tempo, quando il gol di Balotelli mischia le carte. Il Brescia si abbassa, la SPAL ci prova in tutti i modi ma non passa. Fatale, ai ferraresi, anche un rigore di Petagna parato da Joronen. Nel finale tante occasioni da una parte e dall’altra: il Brescia non punisce in contropiede, la SPAL sfiora due volta il gol, ma alla fine passa appunto la squadra di Corini. Una vittoria che al Brescia mancava da fine settembre; mettendo così la SPAL ora nella posizione più delicata: i ferraresi infatti non trovano i 3 punti da 8 giornate consecutive e restano ora ultimi in classifica a quota 9 punti.

Torino-Fiorentina 2-0 (22' Zaza, 72' Ansaldi)

Seconda vittoria consecutiva per il Torino, che prova a riallacciare i rapporti con il proprio pubblico e manda all'inferno la Fiorentina, superandola per 2-1 e staccandola in classifica. Nel primo tempo segna Zaza su assist di Ansaldi, che nella ripresa si mette in proprio realizzando il raddoppio. Solo per la cronaca la rete viola di Caceres al primo minuto di recupero. Per la formazione di Montella, in crisi nera, è la quarta sconfitta di fila in campionato.

La classifica

Inter 38 punti, Juventus 36, Lazio 33, Cagliari e Roma 29, Atalanta 28, Napoli 21, Torino 20, Parma* e Hellas Verona 18, Milan* 17, Bologna* e Fiorentina 16, Sassuolo*, Lecce e Udinese 15, Sampdoria* 12, Genoa 11, Brescia* 10, SPAL 9.

*una partita in meno