Il Cagliari di Rolando Maran vince la sua seconda partita consecutiva in campionato e lo fa con un altro 3-1 ai danni del Genoa di Aurelio Andreazzoli. Nonostante qualche defezione i sardi hanno giocato una partita più intensa rispetto agli avversari soprattutto nella ripresa ed hanno ampiamente legittimato la vittoria. In rete Giovanni Simeone, al secondo gol in tre presenze, l'autorete sforunata di Cristian Zapata e Joao Pedro nel finale di partita. Con questo successo i sardi salgono quota 6 punti in classifica mentre il Genoa resta fermo a quota 4 con Andrezzoli che deve preoccuparsi dato che quella di oggi è la seconda sconfitta in quattro partite, la seconda consecutiva.

Il tabellino Cagliari-Genoa 3-1

Cagliari (4-3-1-2) Olsen; Cacciatore, Pisacane, Ceppitelli, Pellegrini; Nandez, Cigarini (55’ Oliva), Ionita; Castro (78’ Rog); Joao Pedro, Simeone (82’ Birsa)

Genoa (3-4-1-2): Radu; Biraschi, Zapata, Criscito; Ankersen (74’ Lerager), Radovanovic, Schone, Pajac; Saponara (74’ Pandev) Kouamè, Favilli (77’ Sanabria)

Arbitro: Manganiello

Reti: 46’ Simeone (C), 83’ Kouamé (G), 84’ aut Zapata (G), 87' Joao Pedro (C)

Assist: Ionita; Sanabria

Ammoniti: Joao Pedro (C), Saponara (G)

La cronaca in 11 momenti chiave

07’- Cross di Ankersen per l'accorrente Saponara che va calciare di prima intenzione: palla alta!

11’- FUCILATA DALLA DISTANZA, DI DESTRO, DI LUCA PELLEGRINI: VOLA RADU E LA METTE IN ANGOLO!

20’- SIMEONE LA SCODELLA IN MEZZO PER JOAO PEDRO! Il brasiliano va al colpo di testa ma è debole e finisce docilmente tra le braccia di Radu.

21’- Destro a giro di Castro: palla sopra la traversa

31’ Grandissima palla per Simeone che in tuffo di testa prova a incrociarla sul secondo palo! Fuori di un soffio! Che giocata del Cholito!

33’ KOUAME! Che risposta di Olsen sul colpo di testa dell'attaccante del Genoa!

46’- GOL! SIMEONE! Grande cross di Ionita per il Cholito che stacca di testa e batte Radu, gran gol dell'attaccante del Cagliari! Assist di Ionita

62’ Grande punizione tagliata di Pajac per Faviilli che in tuffo di testa la mette out! Ghiotta occasione per gli ospiti!

83’ KOUAME! CHE TIRO E CHE GOL DELL'ATTACCANTE DEL GENOA! 1-1!

84’ autogol di testa di Zapata! Che sfortuna l’ex giocatore del Milan!

87’ GOL! 3-1! JOAO PEDRO! Contropiede bruciante dei sardi con Ionita e joao Pedro davanti a Radu! Il brasiliano fa la finta di passarla al compagno di squadra ma poi fredda Radu!

Il momento social

Mvp

Giovanni SIMEONE- Il Cholito sente la fiducia dell’ambiente e si vede. Secondo gol consecutivo con la sua nuova maglia. Centravanti vero. Rinato

Fantacalcio

Promosso

Robin OLSEN - Tiene in piedi il Cagliari nel momento del bisogno quando salva tutto sul colpo di testa di Kouamé: provvidenza.

Bocciato

Andrea FAVILLI- Andreazzoli gli concede una grossa chance e lui la cestina con una prestazione deludente. Mai un guizzo, mai un tiro verso la porta. Abulico.

Le pagelle di Cagliari-Genoa