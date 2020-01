Il calcio piange Pietro Anastasi. La storia dello scambio senza precedenti con Boninsegna

È un giorno triste per il calcio italiano che saluta Pietro Anastasi, uno degli attaccanti che hanno segnato la storia negli anni '60 e '70. Centravanti, nato a Catania nel 1948, fece la storia della Juventus con la vinse il titolo di capocannoniere nel 1968 e poi tre scudetti nella prima metà degli anni '70. Decisivo nell'unico successo dell'Italia nell'Europeo 1968, Anastasi è scomparso ieri all'età di 71 anni dopo dopo aver lottato contro la Sla. Per ricordarlo abbiamo rispolverato questa vecchia intervista del 27/3/2013 che concesse alla nostra redazione alla vigilia di un Inter-Juventus sette anni fa, in cui assieme a Roberto Boninsegna, rimembrò lo storico scambio che portò "Pietruzzu" in nerazzurro e" Bonimba" in bianconero.

I doppi ex che hanno vestito le maglie di Inter e Juventus sono in tutto 43 (31 giocatori e 12 allenatori). Storie intense come quella di Zlatan Ibrahimovic, episodi tutto sommato minori e meno diretti come quelli di Andrea Pirlo e Leonardo Bonucci (gli unici due che potranno scendere in campo quest’anno). Ma anche vicende di uomini che sono stati al centro di clamorosi scambi di mercato. L’ultimo risale all’estate di nove anni fa, quando Fabio Cannavaro forza la mano a Giacinto Facchetti per passare alla Juventus e la direzione opposta viene presa da Fabian Carini, portiere meteora equiparato al difensore che due anni dopo avrebbe vinto l’ultimo Pallone d’Oro italiano.

Il più celebre, invece, è datato 1976. Quando il presidente nerazzurro Ivanoe Fraizzoli si accorda con il plenipotenziario bianconero Giampiero Boniperti e confeziona una trattativa che fa sobbalzare i cuori dei tifosi. Roberto Boninsegna, ormai prossimo ai 33 anni, lascia l’Inter e va alla Juventus. Pietro Anastasi, di cinque anni più giovane, vola in direzione opposta. “Per me è ancora oggi una vicenda triste – ricorda Bonimba a Eurosport – perché mi ritenevo una bandiera dell’Inter, un incedibile. Volete sapere come andò? Io ero al mare con mia moglie e a un certo punto mi chiama il cameriere del bagno. C’è una telefonata per me. È Fraizzoli che un po’ imbarazzato mi dice: ‘Roberto, domani devi venire a Milano perché la società ha deciso di darti alla Juventus’. Sobbalzo dalla sedia e gli rispondo: ‘Presidente, ma la società è lei! Alla Juventus ci andrà lei’. Poi torno da mia moglie che vedendomi bianco in volto mi fa: ‘Ma è morto qualcuno?’ Alla fine ho dovuto accettare. All’epoca non era come adesso, se ti vendevano dovevi andare. Eri obbligato”.

Anche per Anastasi non è facile. Nonostante tutto nasca per “colpa sua”. “E’ stata una vicenda triste – confessa a Eurosport -. Se siamo arrivati a quello scambio, però, è perché io avevo litigato con l’allora allenatore della Juventus, Carlo Parola. Ero praticamente fuori rosa, così Boniperti si mise all’opera per quella trattativa incredibile. Per me però è stata durissima. Venivo da otto anni di Juventus, andavo in una rivale come l’Inter. Non l’avrei mai voluto. Sono passati quasi quarant’anni, ma se si dice Anastasi si pensa alla Juventus. E se si dice Boninsegna si pensa all’Inter”. La stampa è unanime: un affarone per i nerazzurri, che acquistano un attaccante nel giro della Nazionale e cedono un bomber in declino. Ma non è così. Anzi. La trattativa si rivela un autentico colpo di genio di Boniperti. “Non so se è vero – ricorda Boninsegna – ma lui mi ha sempre detto che aveva chiesto di scambiare Anastasi con Muraro e che era un modo per arrivare a me. Io so solo che arrivare alla Juventus, nella squadra contro cui avevo giocato tante volte e da cui avevo preso tante botte, è stato difficile. Ma alla fine ho passato tre anni splendidi”.

“Bonimba” segna 35 gol tra tutte le competizioni e aiuta la Juventus a vincere non solo due scudetti, ma anche la prima coppa europea (la Uefa del 1977 contro l’Athletic Bilbao), mentre “Pietruzzo” ha le polveri bagnate e porta a casa soltanto una Coppa Italia, con 7 reti in due anni, prima di finire la carriera tra Ascoli e Lugano. “Avremmo potuto anche vincere di più con quella Juve – aggiunge Boninsegna – peccato soltanto che Trapattoni fosse ancora molto giovane. Con Bettega ridevamo spesso perché non azzeccava un cambio. Ma fare una semifinale di Coppa dei Campioni e vincere una Coppa Uefa con undici italiani in campo è stata comunque una vera impresa. Quella era una squadra fortissima, una Juventus che vinceva meritatamente e con un certo stile. Mi dispiace soltanto per Pietro, che fu meno fortunato. Dopo lo scudetto del 1971 l’Inter era in calando e Anastasi fece male ma non per colpa sua”. “E’ andata molto meglio a Bobo – sottolinea Anastasi – che ha trovato una squadra fortissima. Io ho vinto soltanto una Coppa Italia anche se non è stato certo per problemi di ambientamento. A livello di spogliatoio mi sono trovato bene da subito”. Il primo incontro con il vecchio amore non si scorda mai. Anche perché quello di Boninsegna fu memorabile: “Era il sedici gennaio del 1977 e feci doppietta a Torino. Avevo una rabbia in corpo che quando gli altri mi sfioravano, rimbalzavano via. Ma non ce l’avevo con l’Inter o i vecchi compagni, ero arrabbiato soltanto con chi aveva deciso di cedermi. Per questo a San Siro con la maglia della Juventus non ho mai voluto giocare. Per fortuna c’era Sergio Gori che giocava al posto mio”.

Vite parallele tra Boninsegna e Anastasi, su binari distinti e senza crocevia anche in Nazionale. A testimonianza che la storia di due attaccanti celebri del nostro calcio non era fatta per andare in rima, un po’ come le due grandi rivali Inter e Juventus. Boninsegna arriva in azzurro per primo, il 18 novembre del 1967 (Svizzera-Italia), Anastasi lo segue l’anno dopo (8-6-1968 nella prima finale dell’Europeo Italia-Jugoslavia 1-1). Ma tra i due si mettono il ct Ferruccio Valcareggi (“Mi vedeva come il fumo negli occhi”, parola di “Bonimba”) e Gigi Riva. Il risultato? Anastasi diventa uno degli eroi dell’Europeo 1968, segnando il 2-0 nella finale bis. Boninsegna arriva a un soffio dal Mondiale 1970 con un gol e un assist nella memorabile semifinale contro la Germania Ovest, oltre al pareggio illusorio nell’atto decisivo contro il Brasile.

Ma se l’allora attaccante interista andò in Messico fu soltanto per “colpa” di Anastasi, vittima di un tremendo scherzo del destino alla vigilia della partenza dall’Italia. Gioca in ritiro con il massaggiatore Tresoldi, che dopo mille provocazioni reagisce con un pugno al basso ventre. Non sembra niente e invece lo juventino finisce sotto i ferri dopo una crisi notturna, colpa di un problema al testicolo rimasto leso nell’impatto. Al suo posto Valcareggi ripesca Boninsegna, che in Messico risulta tra i migliori. “Mi chiamarono nel cuore della notte – ricorda l’allora interista – e mi dissero che dovevo presentarmi al consolato per andare in Messico. E quando sono arrivato ho trovato anche Pierino Prati, perché Valcareggi si era accorto che aveva soltanto Riva e Gori di punta. Pensate come erano organizzate le cose… Almeno sono riuscito a togliermi qualche soddisfazione, giudicato come miglior italiano del torneo e secondo miglior attaccante dietro Gerd Muller che segnò 12 reti. Ma contro di noi aveva perso anche per merito mio”.

Pietro Anastasi Imago

Una soddisfazione che non dura a lungo, perché dopo il cammino inglorioso dell’Europeo 1972 le quotazione di “Bonimba” crollano e tornano a salire quelle di “Pietruzzo”. Così, in un modo o in un altro, arrivano assieme al Mondiale del 1974. Lì dove non c’è gloria per nessuno dei due. La loro coppia, poi, si compone in campo soltanto nella ripresa della disfatta contro la Polonia, quando l’interista subentra a Chinaglia e Anastasi colpisce un palo clamoroso. La loro prima volta assieme. L’ultima (ovvero soltanto la seconda), sarà nello sfortunato 3-1 rimediato contro l’Olanda di Cruiyff il 20-11-1974, quando i due partono titolari, Boninsegna mette dentro un gran gol di testa su cross di Antognoni dopo 5’ ma poi si vede negare un rigore netto, prima che la rimonta “oranje” massacri la nuova Italia di Fulvio Bernardini. La loro ultima volta assieme, l’ultimo gol azzurro di Boninsegna.

“E’ stato un peccato – chiosa “Bonimba” – perché eravamo complementari. Io ero più un centravanti d’area, lui svariava molto e creava spazi. Le poche volte che abbiamo potuto giocare assieme, soprattutto in allenamento, mi sono divertito parecchio”. “Io svariavo molto sulla fascia – conclude Anastasi – e mi ero inteso molto bene anche con Riva e Bettega per questo. Ero un po’ un El Shaarawy ante-litteram. Con Boninsegna però non ci siamo quasi mai incrociati. Pensate anche al Varese. Lui è andato via nel 1966 e proprio quell’estate sono arrivato io. Evidentemente il destino ha voluto così”. Il destino insolito di Boninsegna e Anastasi, bandiere di Inter e Juventus. Eterna metafora di due club troppo lontani tra loro per trovare una strada comune. Come “Bonimba” e “Pietruzzo”, la coppia che non c’era.