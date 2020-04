Il Consiglio di Lega Serie A dichiara unanime: "Portare a termine la stagione"

Il Consiglio di Lega Serie A, riunitosi oggi, ha confermato all’unanimità l’intenzione di portare a termine la stagione sportiva 2019-2020 , qualora il Governo ne consenta lo svolgimento, nel pieno rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza”.

È quanto afferma la Lega in una nota, sottolineando che “la ripresa dell’attività sportiva, nella cosiddetta Fase 2, avverrà in ossequio alle indicazioni di Fifa e Uefa, alle determinazioni della Figc nonché in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori”.

Fanno parte del Consiglio di Lega, oltre al presidente Paolo Dal Pino e all’ad Luigi De Siervo, anche Maurizio Casasco (il Presidente della Federazione Medico Sportiva Italiana) come consigliere indipendente, Alessandro Antonello, Stefano Campoccia, Luca Percassi e Paolo Scaroni come consiglieri e Claudio Lotito e Giuseppe Marotta come consiglieri federali.

La nota ufficiale insomma arriva nonostante alcuni dubbi legali sorti nel tardo pomeriggio da alcuni club, 7 secondo le indiscrezioni, legati alla paura di eventuali ritorsioni legali da parte dei tesserati in caso di nuovi contagi.