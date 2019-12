Il cuore giovane della Fiorentina, la frenata "di coppia" dell'Inter

Vincere a Firenze non è mai una passeggiata. Alla terza non ci riuscì la Juventus, bloccata su uno 0-0 molto complicato. Questa volta è toccato alla capolista. E così, aggancio al vertice. Veniva, l’Inter, dal pareggio con la Roma e la retrocessione in Europa League. La Fiorentina, in compenso, da quattro sconfitte. Il risultato, orientato da Borja Valero, un centrocampista che sta al gol come l’acqua nel deserto, l’ha poi fissato, al 92’, il tiro mancino del giovanotto che aveva sostituito un Federico Chiesa ai minimi storici: Dusan Vlahovic, 19 anni di tritolo.

Antonio Conte, lui, ha bisogno di nemici. Ha studiato José Mourinho contro il quale, al Chelsea, battagliò per misurare i progressi. Deciso dalla società, l’embargo totale ai giornali per una lettera pubblicata dal "Corriere dello Sport-Stadio" rientra in questa strategia. Premesso che Ivan Zazzaroni, direttore del quotidiano romano, è anche il direttore del "Guerin Sportivo" con il quale collaboro dal 1999, già ero rimasto basito dopo le reazioni al titolo "Black Friday" - in occasione di Inter-Roma, Romelu Lukaku "versus" Chris Smalling - per me di nessun connotato razzista (al massimo, un gioco di parole che può non piacere, ma razzista proprio no), figuriamoci all’indomani del silenzio di sabato. Una procedura del tutto spropositata rispetto alla presunta, molto presunta, offesa.

Antonio Conte - Fiorentina-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

I portieri, Bartlomiej Dragowski e Samir Handanovic, hanno evitato che il tabellino diventasse obeso. Se l’Inter era incerottata, non è che la Viola stesse meglio, priva com’era di Franck Ribéry, il suo totem. In questa Serie A che è tornata a mangiare gli allenatori (già sette, Carlo Ancelotti compreso), Vincenzo Montella rappresenta il naufrago appeso disperatamente al remo di una zattera. Il legno ha tenuto, anche per il cuore e i meriti del gruppo (Pol Lirola in testa). Gli hanno affidato la rosa più giovane del campionato, e con i ragazzi ci vuole pazienza: non sono mica tutti Gaetano Castrovilli.

Lukaku - Fiorentina-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Attorno a Marcelo Brozovic, l’Inter ha badato più al sodo che al fioretto. Non al massimo, di sicuro, erano Lau-toro e Romelu Lukaku, il quale segna tanto ma talvolta stecca nelle sfide più delicate: con la Roma, con le riserve del Barça, al Franchi. Stesso discorso, in chiave difensiva, per Milan Skriniar, quasi sempre inappuntabile. Quasi. Più in generale, al di là di una manovra che non ruba certo l’occhio, le occasioni non sono mancate: e questa non è un’attenuante. Ripeto: non appena la coppia d’attacco tira il fiato, non sempre il collettivo riesce a farsi carico dell’emergenza, soprattutto in mancanza di alternative spicciole.

L’Inter chiude l’anno a San Siro, sabato, con il Genoa dell’ex Thiago Motta. La sosta consentirà a Conte di recuperare mezza squadra: Nicolò Barella, Stefano Sensi, Roberto Gagliardini, Alexis Sanchez, Kwadwo Asamoah. In attesa del mercato di gennaio: dettaglio non trascurabile, vista la classifica.

Come vi è sembrata l’Inter? E la Fiorentina uscirà dalla crisi?