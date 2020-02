Il curioso caso di Eysseric: ha giocato la stessa giornata con 2 squadre diverse

A modo suo Valentin Eysseric è entrato nella storia di questo campionato, e forse dell'intera Serie A. Il 27enne centrocampista francese, che nella finestra di mercato di gennaio si è trasferito dalla Fiorentina al Verona, è riuscito "nell'impresa sportiva" di giocare la stessa giornata con due squadre diverse. Prima con quella viola e poi con quella dell'Hellas. Il giocatore era entrato in campo al posto di Castrovilli nei minuti finali di Fiorentina-Roma 1-4 disputata lo scorso 20 dicembre allo stadio Franchi e valida per la 17a giornata. Nello stesso turno si sarebbe dovuto disputare anche Lazio-Verona, ma il match era stato rinviato al 5 febbraio a causa dell'impegno della formazione biancoceleste in Supercoppa italiana contro la Juventus del 22 dicembre. Nel frattempo - come detto - Eysseric ha cambiato maglia ed è sceso in campo anche contro l'Olimpico subentrando a Verre al minuto 70.

La Lazio esclude di fare ricorso

Un caso, quello di Eysseric, che non ha precedenti nel nostro campionato, che non è previsto dal regolamento e che potrebbe indurre la Lazio a fare ricorso. Sul punto, tuttavia, interviene a fare chiarezza l'avvocato del club biancoceleste Gian Michele Gentile, le cui parole sono riportate da Gazzetta.it: "Non credo ne faremo un caso, anche se è vero che stiamo parlando di una circostanza non prevista dal regolamento. Su questo è più che possibile che Lotito, visto anche il suo ruolo istituzionale, voglia fare chiarezza per evitare che restino dei dubbi in futuro".