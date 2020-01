Il dilemma della Juventus: migliorare il centrocampo o non intervenire?

2 gennaio 2020: la Juventus annuncia Dejan Kulusevski. Poi, praticamente più nulla né in entrata né in uscita. Solo qualche operazione minore, come lo scambio Marqués-Matheus Pereira con il Barcellona. Fino agli ultimi giorni. Prima il possibile scambio col PSG tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa, la classica “opportunità di mercato” per entrambi i club. E quindi, dulcis in fundo, i possibili botti riguardanti un reparto sempre sotto osservazione: il centrocampo.

Emre Can e Bernardeschi: futuro in bilico

Emre Can in partenza, Federico Bernardeschi forse. Sono loro due - uno centrocampista puro, l'altro all'occorrenza - i principali indiziati a lasciare la barca bianconera già a gennaio. In primis il tedesco, che spera di lasciarsi definitivamente alle spalle una prima parte di stagione terribile andando a indossare la casacca del Borussia Dortmund. Mentre per il mancino di Carrara, già accostato al Barcellona nell'ambito di uno scambio con Rakitic - sempre smentito con fermezza, va detto, dal CFO juventino Fabio Paratici - si vocifera ora di una possibile trattativa che coinvolgerebbe anche il milanista Paquetá. Molto più probabile che si concretizzi la prima operazione, ma occhio anche al destino dell'ex viola.

Federico BernardeschiGetty Images

Solo Pjanic e Bentancur intoccabili: troppo poco

In generale, è ormai assodato come sia proprio il reparto centrale di Sarri ad essersi attirato le maggiori critiche stagionali. Specialmente le mezzali. Khedira è continuamente alle prese con i propri problemi fisici. Matuidi è tornato nel mirino di parte del tifo dopo l'errore che ha aperto l'azione del primo gol del Napoli. Rabiot, fin qui, ha convinto solo parzialmente. E lo stesso dicasi di Ramsey. Mentre lo stesso Emre Can, già escluso dalla lista Champions a settembre, è stato bocciato senza troppi termini da Sarri anche a parole: "Per giocare nel centrocampo a tre bisogna avere caratteristiche leggermente diverse". Insomma, nonostante esperienza e curricula dei centrocampisti bianconeri siano di tutto rispetto, tra gli intoccabili sembrano esserci solo Pjanic e Bentancur, i due che meglio interpretano una visione moderna del calcio. Troppo poco.

Rodrigo Bentancur, Juventus, Getty ImagesGetty Images

La domanda, dunque, sorge spontanea: meglio intervenire per aumentare il livello qualitativo generale, oppure evitare di mettere mano a una rosa che, nonostante il ko di Napoli, sta ancora una volta dimostrando di saper tenere testa a tre competizioni? Un dilemma sorto già nella scorsa stagione, in particolare da quando i ragazzi terribili dell'Ajax hanno dominato la Juve sia ad Amsterdam che a Torino, mettendo a nudo lacune fin lì nascoste dai risultati. In estate sono arrivati Ramsey e Rabiot, ma nessuno dei due, come già rammentato, si è mai espresso al pieno delle proprie potenzialità. Matuidi è stato riabilitato da Sarri nonostante una teorica distanza con il suo modo di intendere il calcio, ma il tentativo di trasformare Bernardeschi in una mezzala è il chiaro indicatore di come il tecnico bianconero stia cercando qualcosa di diverso.

I centrocampisti in rosa alla Juventus

GIOCATORE PRESENZE STAGIONALI GOL STAGIONALI Miralem Pjanic 27 3 Rodrigo Bentancur 22 1 Sami Khedira 17 0 Blaise Matuidi 26 1 Aaron Ramsey 18 2 Adrien Rabiot 18 0 Emre Can 8 0

Tanti nomi, pochi scenari concreti

Un dilemma mica male, soprattutto perché alla conclusione del mercato mancano ormai tre giorni. Troppo poco per imbastire operazioni di rilievo, sia in entrata che in uscita. E così la netta sensazione è che, ceduto Emre Can, la Juventus non tornerà sul mercato per rimpiazzare il tedesco. Eppure, i nomi accostati ai bianconeri sono stati e continuano a essere tanti: il profilo ideale sarebbe stato quello di Leandro Paredes, ma le discussioni col PSG si sono presto interrotte, mentre Allan ha caratteristiche evidentemente diverse dall'argentino, ma resta un pallino di Sarri. Di Ivan Rakitic e del possibile scambio con Bernardeschi si è già discusso. E Paul Pogba? Un sogno chiamato in causa in ogni finestra di mercato e, ancora una volta, destinato a rimanere tale. Almeno fino all'estate. Quando la Juve potrebbe davvero puntare tutte le proprie fiches su un colpo a centrocampo.