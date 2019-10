Il discorso del presidente Andrea Agnelli: "Passati dal 12° al 5° posto nel ranking, puntiamo al 4°"

"Con orgoglio possiamo dire oggi che la Juventus è la più grande società italiana, ma è solo una delle grandi a livello europeo". Così Andrea Agnelli, presidente della Juventus, nel corso del suo discorso in occasione dell'assemblea degli azionisti bianconeri all'Allianz Stadium. E' per questo che "chiederemo 300 milioni di aumento di capitale per un piano di sviluppo fino alla stagione 2023/2024 con l'obiettivo di mantenere la competitività sportiva e aumentare i ricavi". "Noi dobbiamo guardare ai livelli di fatturato delle grandi società europee, con viaggiano fra i 500 e gli 800 milioni. Sono queste le realtà di riferimento", ha aggiunto.

" Abbiamo attratto il calciatore più forte del Mondo, Cristiano Ronaldo, che mi auguro quest'anno possa vincere il Pallone d'Oro perché lo merita "

Juve fra grandi d'Europa, meriti anche di Allegri

" Siamo orgogliosi dei risultati sul campo, in particolare ricordiamo gli unici due giocatori che hanno vinto sul campo 8 scudetti consecutivi: Chiellini e Barzagli. Un pensiero va più a Massimiliano Allegri, determinante per la crescita della Juve. La costante partecipazione alle fasi finali della Champions dimostra che siamo ormai fra i grandi club d'Europa. Siamo passati dal 43° al 5° posto nel ranking Uefa con ragionevoli basi di poter superare il Bayern Monaco al termine di questa stagione per proseguire la scalata verso il primo posto "

Social, millennial e settore femminile opportunità da cogliere

" Siamo il quinto club al mondo come numero di follower e abbiamo raggiunto gli oltre 800 milioni di tifosi nel mondo. E' sui millennial, sulla generazione Z, che dobbiamo concentrarci per cogliere le opportunità che il mercato ci darà nei prossimo anni. Lo sviluppo del settore femminile è stata una cosa positiva, con il Mondiale che ha ulteriormente enfatizzato i riflettori. Questo ci apre a nuovi mercati e a nuovi consumatori. Dobbiamo farci trovare pronti a cogliere anche queste opportunità "

La stoccata a Conte

" Il club è cresciuto anche affrontando emergenze. Pensiamo alla gestione del calcio scommesse che ha coinvolto i tesserati Juventus nel 2012, fatti avvenuti comunque in altre società. Fabio Paratici potrebbe scrivere un libro sulla gestione di una squadra senza allenatore. Quale altra società sarebbe stata in grado di gestire sei mesi senza il primo allenatore? Questo ha forgiato ulteriormente i dirigenti "

Champions, fatturato, pensare in grande

" I principali obiettivi che il piano si pone è quello di continuare a partecipare alla Champions, mantenendo l'attuale coefficiente UEFA e rimanere, e questo non è semplice vista la dimensione della Premier League, tra le prime 12 in Europa come fatturato, avere un'incidenza del costo dei tesserati tra il 55% e il 60% e aiutare a riposizionare la Serie A nel mercato globale. Oggi noi nell'immaginare il 2019/20 immaginiamo un nuovo anno zero, per pensare in grande. L'aumento di capitale chiesto nel 2011 era volto a un risanamento societario evidentemente completato, negli asset e nel valore della prima squadra, l'obiettivo dell'aumento di capitale del 2019 è invece lo sviluppo della società e accertarsi di rispettare tutte le norme del FFP. Oggi vi chiederemo di approvare il bilancio, ma anche la fiducia a questo gruppo dirigente per raggiungere insieme nuovi grandi traguardi. Grazie, fino alla fine "