"Nostra madre, come tante altre persone nel mondo, sta combattendo contro una malattia chiamata cancro". Inizia così il duro post su Instagram pubblicato dal fratello di Gonzalo Higuain, Nicolas, che fa chiarezza in merito all'improvvisa partenza dell'attaccante argentino della Juventus, che nei giorni scorsi si era recato in Argentina con un volo privato.

"Mio fratello Gonzalo non è scappato"

"Gonzalo non è scappato - attacca Nicolas -. Ha viaggiato con l'autorizzazione della Juventus e con un certificato di negatività al Covid-19. E come qualsiasi cittadino argentino sta anche osservando un periodo di quarantena come chiesto dal nostro presidente. Sicuramente ad alcuni non importa la salute di nostra madre, ma interessa solo pronunciare una parola magica che in questo caso è Higuain. Chiediamo rispetto e considerazione".