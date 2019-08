Il "pittore" torna a Genova per dipingere calcio, questa volta dall'altra parte della barricata. Dopo aver vestito la maglia della Sampdoria nella scorsa stagione, Riccardo Saponara completa il proprio tour ligure e approda ufficialmente il Genoa, che ne ha annunciato l'arrivo dalla Fiorentina concretizzando ufficialmente una trattativa orchestrata e chiusa negli scorsi giorni.

Il comunicato del Genoa

" Il Genoa Cricket and Football Club rende noto di aver formalizzato con ACF Fiorentina l’acquisizione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto, delle prestazioni sportive del centrocampista Riccardo Saponara (Forlì, 21/12/1991) "

Altro colpo dopo Schøne

Il nuovo Genoa, insomma, inizia a prendere forma puntando tutto sui piedi buoni. Come sottolineato dal club nell'annuncio ufficiale dell'acquisto di Saponara, "la palla va a mister Andreazzoli che ha caldeggiato l’acquisto, in sinergia con la società". Facile immaginarlo, se è vero che nello scorso campionato il suo Empoli ha espresso un calcio tra i più apprezzati della Serie A nonostante la retrocessione finale. L'arrivo di Saponara - 22 presenze e due reti con la Sampdoria e mai preso in considerazione da Montella - si aggiunge al colpaccio Lasse Schøne, concluso tra squilli di trombe con l'Ajax. Oltre al gioiello Pinamonti, a Barreca, a Cristian Zapata e - perché no? - al ritorno dalla Lazio di Romulo. Preziosi permettendo, occhio al Grifone.