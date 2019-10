Il Genoa esonera Aurelio Andreazzoli, tutto pronto per lo sbarco di Thiago Motta

Con una stringata nota stampa il Genoa ha ufficializzato l’esonero di Aurelio Andreazzoli. Per il 65enne tecnico toscano si tratta del secondo esonero in due anni, lo scorso anno Andreazzoli fu esonerato dall'Empoli dopo l'undicesima giornata (al suo posto Beppe Iachini) per poi essere richiamato alla 28esima ma senza riuscire ad evitare la retrocessione in Serie B della squadra toscana. Quello del club rossoblù è il terzo cambio di guida tecnica dall'inizio della stagione dopo quelli di Milan (Giampaolo per Pioli) e Sampdoria (Ranieri per Di Francesco). Nel breve comunicato la società fa sapere che nelle prossime ore farà sapere il nome del successore e la data in cui il nuovo tecnico sarà presentato alla stampa. Non ci sono più dubbi però sul nome di chi prenderà il posto di Andreazzoli: Thiago Motta, ex centrocampista del Genoa che firmerà un contratto fino a giugno 2020 e a 37 anni avrà il primo incarico da allenatore di prima squadra in Serie A. L’ex mediano italo-brasiliano dovrà rianimare una squadra col morale sotto i tacchi dopo lo sciagurato 5-1 rimediato al Tardini di Parma e che in questo avvio di stagione ha concretizzato poco (9 reti, appena 6 nelle ultime sette giornate) e che ha incassato una caterva di gol (20, peggior retroguardia dell’intera massima serie).

Dal 2-7-2 al pressing, il Thiago Motta tecnico

Thiago Motta godrà dell’appoggio della tifoseria che lo ha applaudito e ringraziato per quanto ha saputo mostrare nell’annata 2008-2009, disputata in maglia rossoblù con Gian Piero Gasperini in panchina, ma dovrà anche vincere un po’ di scetticismo che gli deriva da una gavetta minima. Thiago Motta (che ha smesso i panni di calciatore nel giugno 2018) vanta, infatti, una sola esperienza in panchina seppur molto proficua: quella nell’Under 19 del PSG che sotto le sue dipendenze nella passata stagione ha guidato al secondo posto in campionato e agli spareggi per gli ottavi di Youth League con una rosa imbottita di 2002.

In questa breve parentesi Motta ha fatto vedere la sua idea di calcio e i suoi principi. Un calcio innovativo dove la palla deve essere mossa in maniera ariosa, il pressing e l’aggressività devono essere feroci, il portiere deve partecipare all’azione come un vero e proprio libero e i giocatori devono interscambiarsi la posizione per creare triangoli su tutto il terreno di gioco. Un calcio che riassume in uno schema molto audace, il 2-7-2 da leggersi da sinistra a destra (un 4-3-3 col portiere) e che sottintende una proposta ambiziosa.

Motta, che sta frequentando il supercorso a Coverciano, potrà allenare la squadra con una deroga e sarà coaudivato in qualità di vice dal tecnico della primavera rossoblù Luca Chiappino.