Il Bologna di Sinisa Mihajlovic, acclamato dal suo pubblico dall'inizio alla fine, vince con merito il derby contro la Spal di Leonardo Semplici. A decidere la partita una rete di Roberto Soriano in pieno recupero di testa su assist di Orsolini. I rossoblù hanno avuto diverse chance per segnare e solo gli errori di Soriano, due clamorosi, e uno strepitoso Berisha in almeno cinque circostanze ha permesso alla squadra di Ferrara di non uscire dal campo con un passivo ben più pesante. Episodio da moviola in area di rigore della Spal con Di Bello che ha deciso, dopo aver rivisto le immagini al Var, di non punire il fallo di mano di Cionek. Con questo successo il Bologna sale a quota 4 punti mentre la squadra di Semplici resta ferma a quota 0.

Il tabellino

Bologna-Spal: 1-0 93' Soriano

Bologna (4-3-3): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Soriano, Medel (81’ Palacio), Poli (71’ Dzemaili); Orsolini, Destro (63’ Santander), Sansone. All.: Mihajlovic.

Spal (3-5-2): Berisha; Cionek, Vicari, Felipe; D’Alessandro, Valoti (64’ Missiroli), Missiroli, Kurtic, Igor (83’ Tomovic); Di Francesco (81’ Floccari), Petagna. All.: Semplici.

Arbitro: Di Bello

Gol: 93’ Soriano (B)

Ammoniti: Danilo (B), Missiroli (S), Medel (B), Igor (S), Santander (B)

La cronaca in 13 momenti chiave

12-Bologna vicino al vantaggio! SALVATAGGIO DI TESTA SULLA LINEA DI VICARI DOPO IL COLPO DI TESTA A PALOMBELLA DI DESTRO! Premono i padroni di casa!

24- Orsolini lavora un ottimo pallone per Poli che calcia di prima intenzione: Berisha si distende e la mette in angolo

30- Gran numero di D'Alessandro sulla fascia destra, l'ex Atalanta la mette in mezzo con Valoti che toglie la palla a Kurtic che arriva dalle retrovie

39- ORSOLINI! ECCOLA L'AZIONE PIU’ PERICOLOSA DELLA PARTITA! L'ex Atalanta si invola ed entra in area di rigore e calcia: Berisha resta fermo e para con il corpo!

54- SORIANO SI DIVORA IL GOL DEL VANTAGGIO! Gran palla di Sansone per l'ex Sampdoria e Torino che di testa da pochi passi la mette alta!

56- Fallo di mano in area di rigore di Cionek, l’azione prosegue con Sansone che la mette in mezzo e con Vicari che sfiora l’autorete. Di Bello va a rivedere le immagini e decide che NON è calcio di rigore per il Bologna

64- Di Francesco se ne va in contropiede e va al tiro di destro appena dentro l'area: palla fuori di un soffio

67- SORIANO COSA SBAGLIA ANCORA UNA VOLTA! Orsolini si beve Igor e serve l'ex Torino che a porta vuota e da due metri la stampa sulla traversa!

68- Orsolini da fuori area con il sinistro: Berisha vola e la mette in angolo

78’- Miracolo di Berisha sul colpo di testa di Soriano

85- MIRACOLO DI SKORUPSKI SUL COLPO DI TESTA DI MISSIROLI!

90’- Santander segna di sinistro su bell’assist di Sansone ma l’arbitro annulla per posizione di fuorigioco

93’- Il gol arriva in pieno recupero con Soriano che decolla di testa su assist di Orsolini e batte Berisha che questa volta non può nulla

Il momento social

MVP

Roberto Soriano- Prima del gol si mangia due palle gol che gridano vendetta e Berisha compie un miracolo sul suo colpo di testa. Il portiere albanese nulla può sulla zuccata che al 94 regala il derby al Bologna

Fantacalcio

Promosso

Riccardo ORSOLINI- Giocatore dal talento incredibile. Strappi, accelerazioni brucianti, dribbling e tanta tecnica. Giocatore intelligente e utile. Sforna l'assist decisivo per Soriaon.

Bocciato

IGOR- Bene in fase offensiva, malissimo quando deve difendere. Orsolini gli fa letteralmente venire il mal di testa. Bocciato