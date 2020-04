Il Governo ha deciso: "Gli allenamenti di Serie A riprendono il 18 maggio"

Nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare la fase 2 dell'emergenza Covid-19, il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte ha illustrato i principali provvedimenti che riguarderanno il nostro Paese nelle prossime settimane: "Dal 4 maggio saranno consentiti gli allenamenti individuali". E sulla chiusura dei campionati: "Vedremo se ci saranno le condizioni".

"Sì agli allenamenti individuali degli sportivi professionisti a porte chiuse a partire dal 4 maggio. Il 18 maggio abbiamo in programma anche la riapertura degli allenamenti di squadra". Lo ha detto il presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte nel corso della conferenza stampa convocata per illustrare i principali provvedimenti della fase 2 dell'emergenza Coronavirus. La ripresa, così come per gli altri settori, sarà dunque graduale. Le squadre di Serie A e Serie B potranno quindi tornare ad allenarsi con sedute di gruppo da lunedì 18 maggio.

Allenamenti individuali dal 4 maggio

Per quanto riguarda l'attività sportiva, sin qui era possibile svolgerla nei pressi e nelle limitate vicinanze della propria abitazione. Adesso ci si potrà allontanare, ma rispettando la distanza di almeno 2 metri tra le persone, in caso di attività sportiva vera e propria, mentre se è attività motoria semplice basterà un metro. Per consentire una graduale ripresa delle attività sportive saranno consentite dal 4 maggio le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, ma riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle Federazioni, nel rispetto delle norme di rispetto sociale e senza assembramenti. A porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali [Giuseppe Conte in conferenza stampa]

"Finire i campionati? Vedremo se ci saranno le condizioni"

Essendo anch'io appassionato di calcio mi sembrava strano che il campionato venisse interrotto, ma anche i tifosi più accaniti hanno compreso che non c'erano alternative. Il ministro Spadafora lavorerà con le componenti del sistema calcio e delle società professionistiche: si valuterà se ci saranno le condizioni per portare a termine i campionati sospesi. Sicuramente dovremo garantire il massimo in termini di sicurezza: vogliamo bene noi per primi ai nostri beniamimi e non vogliamo che si ammalino [Giuseppe Conte in conferenza stampa]

