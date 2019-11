Il miglior Milan e la "solita" panchina della Juventus (più il caso Ronaldo)

Neppure con il Milan, il miglior Milan della gestione Pioli, che avrebbe strameritato il pareggio dopo aver spinto Wojciech Szczesny sul podio più alto. La qual cosa non è un’accusa: è un’analisi. Invidio i feticisti del cavillo che si scannano per dividere i peli degli schemi che spettano a «C’era Guevara» da quelli che decoravano il pragmatismo spiccio di Massimiliano Allegri; senza accorgersi, così facendo, di cadere nel ridicolo. Al gestore, l’occupazione militare della metà campo altrui non importava un fico; per il maestro, è questione di vita o di morte. Schiacciata tra filosofie tanto estreme, Madama ha ruminato calcio, alla caccia di un Marziano che, da soluzione, sta diventando un problema.

Cristiano non avrebbe dovuto giocare. Era acciaccato, va per i 35. Ci sono gerarchie quasi liturgiche, Sarri l’aveva richiamato già con la Lokomotiv, gli ha concesso un’oretta, togliendola alla squadra, ma poi non ha potuto esimersi. Bravo. Dentro Paulo Dybala. Un gioiello, il suo gol di destro, come il lampo di Douglas Costa in Champions. Immagino l’urlo di Conte, collezionista emerito di menu.

L’insubordinazione non sarà facile da governare: e questo è il lato negativo. Il lato positivo è che - entro i confini, almeno, e sul piano dei risultati - la Cristiano-dipendenza sembra meno assillante.

Il Milan ha pressato e tirato di più: appena recuperava palla, si apriva a transizioni che Jesus Suso e Hakan Calhanoglu, Ismael Bennacer e Paquetà alimentavano con suggestivo zelo. Mi sono piaciuti tutti - in particolare Andrea Conti, un terzino al quale il destino aveva teso un vile agguato - tranne Krzysztof Piatek, troppo molle e tirchio sotto porta.

Mamma mia, quante cose: anche se le solite (al netto della propaganda). Il Milan, «questo» Milan, ha le carte in regola per uscire dal tunnel, ammesso che non guardi la classifica, e la Juventus tornata in testa continua a vincere come se andasse dal dentista. Può essere che l’abbia condizionata la faticaccia di mercoledì. Il Diavolo era più fresco. Rimane il culto del risultato, che è poi la chiave di lettura cara a ogni corrente di pensiero al momento del voto: in cabina, a tendina tirata, tutti devoti all’estetica; in pubblico, per alzata di mano, non proprio e non sempre.

Non resta che ricordare l’importanza della rosa. Unica, in Italia. La differenza, per adesso, comincia e finisce lì. Pioli ha inserito Rafael Leao, Jack Bonaventura e Ante Rebic. Sarri, lui, Dybala e Douglas Costa (più Adrien Rabiot). Però.

La vostra opinione su caso Cristiano? E quali differenze avete colto, se ne avete colte, fra la Juventus di Allegri e la Juventus di Sarri e fra il Milan di Marco Giampaolo e il Milan di Stefano Pioli?