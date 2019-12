Il Milan compie 120 anni: ecco la maglia celebrativa del club rossonero

Il Milan compie 120 anni e per celebrare l'anniversario la Puma ha realizzato una maglia ad hoc, disponibile in uno speciale packaging: oltre al kit da gara, è stata realizzata una collezione più ampia che comprende t-shirt, T7 track jacket, cappello, sciarpa e pallone da calcio. Il kit e la capsule collection dei 120 anni sono disponibili online al sito ufficiale della Puma e del Milan, oltre che in tutti gli store sia di Puma che di Ac Milan (Casa Milan Store, Milan Store Galleria San Carlo, San Siro Store) e presso i migliori retailer di articoli sportivi.

Maglia disponibile in edizione limitata di 1899 pezzi

La maglia del 120° del Milan è in vendita in edizione limitata di 1899 pezzi numerati singolarmente e presentata in uno speciale packaging: 1899 come l'anno di fondazione del club, che nacque il 16 dicembre di 120 anni su iniziativa dell'inglese Herbert Kilpin. Il kit presenta elementi di design che celebrano questa storica ricorrenza, inclusa l'iconica dichiarazione del fondatore: "Saremo una squadra di diavoli. I nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari". La citazione, insieme alla firma commemorativa del fondatore, è stata stampata sulle maglie dei giocatori ed è impreziosita da dettagli in oro.