Il ministro Spadafora annuncia: "Si va verso le partite a porte chiuse"

" Si va verso il proseguimento di tutte le attività, anche del campionato, ma nel rispetto della salute di tutti. Partite a porte chiuse? Si va verso questo tipo di provvedimento "

Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, uscendo da Palazzo Chigi dove ha partecipato alla riunione con il premier Giuseppe Conte, ha preannunciato i provvedimenti presi per garantire il prosieguo del campionato. Partite a porte chiuse e slittamento del calendario. È questa la linea emersa in Lega dopo la riunione del Consiglio che ha sostanzialmente ratificato quanto emerso nei giorni scorsi: nel weekend dovrebbero essere recuperate le sei partite della 26esima giornata che non si sono giocate, mentre la 27esima si dovrebbe giocare la settimana successiva.

Si attende l'ufficialità da parte della Lega Calcio ma non sembrano esserci altre vie per poter permettere il proseguimento della stagione calcistica e fronteggiare l'emergenza Coronavirus, con buona pace dei presidenti di Serie A.