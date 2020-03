Il Ministro Spadafora ci prova ancora: "Ancora una possibilità per partite Serie A in chiaro"

La crociata di Vincenzo Spadafora non si ferma. Nonostante un primo 'no' della Lega Serie A, il Ministro dello sport chiede ancora a tutte le parti di riflettere sulla possibilità della messa in chiaro delle partite di calcio di Serie A e Serie B, causa l'emergenza coronavirus che obbliga tutte le manifestazioni sportive a tenersi a porte chiuse fino al 3 aprile.

" C'è una possibilità per la trasmissione in chiaro delle partite di Serie A. Oggi ho avuto vari contatti telefonici con i vertici del calcio, le reti televisive e l'AgCom perché continuo a pensare che in questo momento sia importante offrire uno svago ai cittadini in casa propria "

Si attendono nuove risposte dalla Lega. Quel che è certo è che non sarà Juventus-Inter ad andare in chiaro.

" C'è una soluzione possibile, sulla quale aspettiamo le valutazioni della Serie A. Per questo motivo ho scritto di nuovo al Presidente della Lega di A Paolo Dal Pino, ora attendiamo una risposta "