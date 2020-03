Il ministro Spadafora: "Spero che la Serie A possa ricominciare il 3 maggio"

Ormai le previsioni inizialmente rosee di poter riprendere presto con la normale routine sportiva sono decadute. La situazione è seria in tutto il mondo e a causa del Coronavirus si resterà fermi ancora per diverso tempo, per evitare il contagio.

A proposito di ciò interviene anche il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, dando il quadro di quella che è la sua situazione attuale in un'intervista al TG1:

" Ritengo che la serie A possa riprendere a giocare dal 3 maggio, almeno questo è quello che speriamo. Poi valuteremo se a porte aperte o chiuse, dipenderà dalla situazione. A questo naturalmente si aggiungeranno le competizioni internazionali, Europa League e Champions League, che si incroceranno con il nuovo calendario". "

Al momento, però, sembra che sia pronto un giro di vite torale su tutto lo sport, anche perché molti non rispettano le disposizioni secondo cui le uscite di casa devono essere motivate da reali necessità e in giro per strade e parchi si trovano podisti e ciclisti che creano anche assembramenti e, inoltre, si mettono da soli a rischio di incidenti nella totale incertezza di essere soccorsi, visto lo stato al collasso in cui versa la sanità italiana:

" Stiamo prendendo in considerazione il divieto assoluto per qualsiasi attività sportiva all’aperto, visto che molte persone stanno ignorando il consiglio di restare a casa. "

Attendiamo dunque ulteriori provvedimenti, nell'attesa che la situazione migliori e che l'Italia faccia fronte comune per riuscirie a superare questa grande crisi.