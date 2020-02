Il Napoli cade in casa col Lecce, Pandev rialza il Genoa, De Paul salva l'Udinese

Napoli-Lecce 2-3 (48' Milik, 90' Callejon; 29', 61' Lapadula, 82' Mancosu)

Il Napoli sembrava aver ritrovato la retta via, ma il Lecce lo riporta alla dura realtà di una stagione complicata. Nel primo tempo i partenopei attaccano, ma è Lapadula a trovare il gol del vantaggio. Nella ripresa, Gattuso inserisce Mertens, autore dell’assist per l’1-1 di Milik. Lapadula, però, è scatenato e su assist di Falco fa centro di testa, prima del capolavoro su punizione di Mancosu. Callejon fissa il 2-3 al 90’. I pugliesi fanno un altro balzo fondamentale in chiave salvezza, mentre il Napoli sprofonda nuovamente nel tunnel.

Genoa-Cagliari 1-0 (43' Pandev)

37 anni e non sentirli. Il Genoa ringrazia Goran Pandev, che con un tiro-cross velenoso in chiusura cinque minuti dopo il suo ingresso in campo, risolve una partita fondamentale in chiave salvezza e regala al Genoa e a Davide Nicola la seconda vittoria in questo 2020, che permette ai rossoblù di restare in scia al Lecce e alla Sampdoria e continuare a credere nella rincorsa salvezza. Solo tanti rimpianti per un Cagliari che continua il digiuno di successi in campionato (ultima vittoria datata 2 dicembre scorso) e conferma il momento di involuzione non solo nei risultati ma anche nel gioco. Tranne uno squillo finale di Nainggolan – frenato dalla traversa – i rossoblù di Maran sono stati troppo confusionari e lenti per uscire dal Ferraris con un risultato positivo.

Brescia-Udinese 1-1 (81' Bisoli, 92' De Paul)

L'Udinese domina per gran parte dell'incontro del "Rigamonti", ma viene punito all'81' da Bisoli sull'erroraccio difensivo dell'ex di turno De Maio. A tempo scaduto, però (al 92'), De Paul insacca in scivolata battendo uno Joronen fino a quel momento insuperabile e salvato anche da due traverse (dell'argentino e, a inizio gara, di Lasagna).

