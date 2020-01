Il Napoli mette le mani su Kumbulla per giugno: operazione da 24 milioni

Un occhio all'oggi, un altro al domani. Il Napoli si prepara concretamente per la prossima stagione e, dopo il veronese Rrahmani, si prepara a concludere un'altra operazione con l'Hellas: è vicina la chiusura per l'arrivo a giugno di Marash Kumbulla, una delle belle realtà della formazione di Juric nella prima parte del campionato.

Intesa da 20 milioni più 4 di bonus

Secondo 'Sky', l'accordo tra Napoli e Verona c'è già ed è stato raggiunto nelle ultime ore: un'intesa da 24 milioni di euro complessivi, ovvero 20 di parte fissa più altri 4 di bonus. Superata così l'Inter, che allo stesso modo aveva messo gli occhi su Kumbulla. Il giovanissimo centrale albanese, che compirà 20 anni l'8 febbraio ed è alla sua prima esperienza in Serie A, arriverebbe come detto a giugno, alla conclusione del campionato. Proprio come il compagno di squadra Rrahmani, già ufficializzato dal Napoli.

Kumbulla con la maglia dell'Hellas VeronaGetty Images

Tutto fatto, dunque? No, perché ancora manca un ultimo tassello perché l'operazione possa dirsi davvero conclusa: l'intesa tra il Napoli e lo stesso Kumbulla. Un dettaglio che non sembra preoccupare troppo il direttore sportivo Giuntoli. Anche se il precedente di Amrabat, con cui gli azzurri non sono mai riusciti ad arrivare a un punto d'incontro, non può far dormire sonni tranquilli.

Non solo Kumbulla: c'è anche Petagna

Non solo Kumbulla: sempre per il prossimo campionato il Napoli ha intenzione di puntare forte anche su Andrea Petagna. E anche oggi ha fatto pervenire un'offerta alla SPAL: 18 milioni più bonus. Con la promessa di lasciare l'ex atalantino da Semplici fino a giugno. Una proposta che viene incontro al desiderio dei ferraresi, in lotta per non retrocedere e per nulla disposti a privarsi della propria punta di diamante offensiva. Il Napoli avrebbe voluto prendere immediatamente Petagna, il cui arrivo avrebbe liberato Llorente per l'Inter, ma per il momento non se ne farà nulla. Per i prossimi mesi, invece, il discorso è destinato a farsi sempre più concreto.