Il Napoli può spaventare la Juventus? L'Inter saprà confermarsi? Le 5 domande alla 2a giornata

Juventus-Napoli: gli azzurri hanno le carte in regola per tentare lo sgambetto?

Siamo solo alla seconda giornata, ma la tensione già si avverte complici anche alcune decisioni arbitrali molto discutibili al primo turno. È in questo contesto che Juventus e Napoli scaldano i motori in vita del primo big match della stagione all'Allianz Stadium. Una partita dagli incroci bizzarri: Sarri (che non sarà in panchina) affronta per la prima volta da ex il Napoli, Higuain ritrova il suo passato ma deve innanzitutto dimostrare di avere ritrovato se stesso dopo un'annata da dimenticare. Il pronostico pende inevitabilmente dalla parte dei bianconeri, mentre il Napoli visto a Firenze sette giorni fa ha dimostrato di essere ancora in fase di rodaggio soprattutto nel reparto difensivo. Riuscirà la squadra di Ancelotti a mettere in difficoltà la Juventus e a fare risultato?

Lazio-Roma: sarà derby spettacolo o vincerà la paura?

Hanno segnato entrambe 3 reti alla prima giornata, ma con esiti differenti: la Lazio ha demolito la Sampdoria a Marassi conquistando il primo successo stagionale, la Roma non è andata oltre il pareggio contro il Genoa all'Olimpico. Più in generale i biancocelesti di Simone Inzaghi hanno dimostrato di essere una squadra che gioca a memoria, logica e solida. I giallorossi di Paulo Fonseca, bellissimi dalla metà campo in su e con un Dzeko in forma smagliante, hanno palesato tuttavia degli enormi limiti in fase difensiva, in particolare nella coppia di centrali composta da Fazio e Juan Jesus. Questa partita arriva prestissimo ed è quindi lecito chiedersi come la imposteranno i due tecnici, considerata la posta in palio che è sempre altissima quando si parla di derby. Inzaghi parte inevitabilmente in pole position, per Fonseca è l'occasione unica di entrare immediatamente nel curoe dei tifosi romanisti.

L'Inter di Conte saprà confermarsi contro un Nainggolan dal dente avvelenato?

L'esordio dell'Inter di Antonio Conte lunedì scorso contro il Lecce è stato spumeggiante. Trascinati dall'entusiasmo di San Siro, i nerazzurri hanno vinto e convinto. Ora, ad attendere Handanovic e compagni, c'è la prima trasferta della stagione contro un Cagliari che - al netto dell'infortunio di Pavoletti - è stata indubbiamente una delle protagoniste di questa sessione di mercato. Ad attenderli Conte ci sarà, soprattutto, un Radja Nainggolan scaricato dai nerazzurri e animato da una grande voglia di prendersi una rivincita. I nerazzurri sapranno confermarsi anche alla Sardegna Arena dopo l'ottima impressione destata al debutto? Al di là di come finirà la partita contro il Cagliari, di una cosa possiamo essere certi: con un allenatore come Conte difficilmente il gruppo avrà cali di tensione.

Milan, esordio a San Siro: Giampaolo troverà la quadra?

Nonostante il disastroso avvio con l'inopinata sconfitta di Udine, a salutare il Milan a San Siro in occasione del debutto stagionale contro il Brescia di Corini ci saranno oltre 50mila spettatori. Una prova d'amore niente affatto scontata di questi tempi, di fronte alla quale i rossoneri sono chiamati a dare una risposta contro una squadra neopromossa già in palla e che ha iniziato il suo campionato espugnando la Sardegna Arena di Cagliari, non il più semplice dei campi. La palla passa nelle mani di Marco Giampaolo che, subito dopo il ko alla Dacia Arena, ha annunciato cambi di uomini e modulo: il tecnico abruzzese riuscirà a trovare le giuste soluzioni offensive per evitare un nuovo imbarazzante zero alla casella tiri in porta? Darà spazio ai nuovi acquisti? Metterà i giocatori nei ruoli a loro più congeniali?

Da Ronaldo a Zapata e Quagliarella: i grandi bomber riusciranno a sbloccarsi?

Dei primi 5 bomber della classifica cannonieri di Serie A 2018-19 (Quagliarella, Duvan Zapata, Piatek, Ronaldo e Milik) alla prima giornata non ha segnato nessuno (e Milik nemmeno ha giocato). E a parte, Ronaldo, vivo e più volte vicino al gol, le prestazioni degli altri sono state piuttosto deludenti. Vedremo chi di loro riuscirà a uscire dai blocchi di partenza prima della sosta per le Nazionali. Senza ansie particolari, però. Cristiano Ronaldo, solo per fare un esempio, la scorsa stagione trovò la via del gol solo alla quarta giornata.

