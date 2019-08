Il colpo in canna da alcune settimane in casa Napoli, è finalmente esploso. Hirving Lozano è un nuovo giocatore azzurro: gol e vivacità per l'attacco di mister Carlo Ancelotti con l'acquisto di questo eclettico giocatore messicano (una celebrità nel suo paese) proveniente dagli olandesi del PSV Eindhoven, con cui ha siglato 35 reti nelle due stagioni in biancorosso. Il classe 1995 arriva per 38 milioni più bonus in base alle presenze. Non solo, a sua volta Lozano ha firmato un contratto con clausola da 130 milioni. L'ingaggio "parla" di 4,5 milioni l’anno per 4 stagioni.

Velocità, duttilità e destro educato: Ancelotti lo seguiva dal Mondiale 2018

Pupillo di Ancelotti che se ne era innamorato vedendolo all’opera nel mondiale di Russia 2018, "El Chucky” (soprannominato che gli hanno affibiato i compagni di squadra per la somiglianza alla iconica bambolina del celebre film horror anni ’80) è un esterno apprezzato per il proprio dinamismo abbinato a generosità e duttilità. Ambidestro, può indifferentemente giocare sia a destra che a a sinistra e vanta una grande qualità palla al piede e un destro sopraffino col quale ha dipinto assist e gol sia con la maglia della Nazionale messicana che con quella del PSV, dove in due annate ha messo insieme, 38 gol e 23 assist in tutte le competizioni.