Diego Demme e Stanislav Lobotka oggi, Amir Rrahmani domani. Dopo gli acquisti dei centrocampisti di Lipsia e Celta Vigo, il Napoli ufficializza anche quello del difensore del Verona. Non per l'immediato, ma per il futuro: il kosovaro, autore di una bellissima prima parte di stagione con la maglia dell'Hellas, concluderà in Veneto il campionato per poi trasferirsi alla corte di Gattuso a partire da luglio.

Il comunicato del Napoli

" La SSC Napoli comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive di Amir Kadri Rrahmani e contestualmente di averlo girato in prestito all'Hellas Verona fino al 30 giungo 2020. "

Una splendida prima parte di stagione

26 anni a febbraio, due stagioni alla Dinamo Zagabria prima di arrivare al Verona, Rrahmani si è distinto come una delle belle sorprese della prima parte del campionato. Lui come tutto il Verona, capace di sorprendere tutti in barba a ogni pronostico. Terzo a destra della difesa a tre di Juric, il nazionale kosovaro ha impressionato per le sue capacità in marcatura, nel gioco aereo e pure in ripartenza palla al piede. Un mastino che, assieme al compagno di squadra Amrabat, si è guadagnato le attenzioni del Napoli. Se sull'ex Bruges c'è ormai mezza Serie A, su Rrahmani il Napoli è riuscito ad anticipare la concorrenza. Assicurandoselo a partire da luglio.