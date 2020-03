Il nobile gesto di Ronaldo: trasforma i suoi due hotel in Portogallo in ospedali

Nei giorni scorsi, Cristiano Ronaldo aveva lanciato alle persone un appello: quello di seguire le indicazioni comportamentali dell'OMS e di avere cura della propria vita, mandando anche gli auguri a Daniele Rugani, unico caso conclamato di positività al Coronavirus nella Juventus.

CR7 si è messo in quarantena a Madeira insieme alla sua famiglia, ma, nel frattempo, come riporta Marca non sta soltanto a guardare e a dare buoni consigli, ma si adopera fattivamente per dare una mano al mondo che in questo momento soffre ed è vulnerabile.

Il nobile gesto di Cristiano Ronaldo

La notizia è rimbalzata dal Portogallo, è passata dalla Soagna, è arrivata da noi ed è commovente.

L'attaccante della Juventus, infatti, è deciso a trasformare i suoi hotel in Portogallo in ospedali temporanei, che potranno essere utilizzati gratuitamente. Sarà lo stesso giocatore a provvedere al pagamento di tutte le spese, dai medici agli infermieri, agli inservienti e a tutto il necessario per renderli strutture funzionali. La situazione del COVID-19, infatti, sta rapidamente precipitando a cascata in tutta l'Europa e anche gli altri Paesi stanno cominciando a vivere una situazione attraverso cui l'Italia è purtroppo già passata. I contagi sono aumentati, le strutture sanitarie scarseggiano e anche il mondo dello sport lusitano è stato colpito, con i giocatori del Benfica in totale isolamento.

La portata del gesto di CR7

Per questo motivo, la situazione è appunto seria, e così il gesto di Ronaldo è più significativo che mai. Per snocciolare qualche dato, gli Hotel del giocatore sono due, la catena si chiama Pestana CR7 e una struttura è nel centro storico di Lisbona e l'altra invece è in una moderna costruzione di Funchal, sullisola di Madeira. Si tratta in entrambi i casi di hotel di lusso, con servizi di qualità e camere futuristiche e superaccessoriate, Tanto per rendere l'idea, a Lisbona il prezzo base per una camera è di 95 € a notte, a Madeira in questa stagione si parte da 114 €. Insomma, chi avrà la sfortuna di dover essere ospedalizzato in Portogallo e capitasse negli hotel di Ronaldo, avrà comunque il conforto di poter usufruire di spazi di grande qualità, rendendo la degenza decisamente più sopportabile.