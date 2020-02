Atalanta 7,5

Caldara (d, Milan), Czyborra (d, Heracles Almelo), Bellanova (d, Bordeaux), Sutalo (d, NK Osijek), Tamèze (c, Nizza) Cessioni: Kjaer (d, Milan), Barrow (a, Bologna), R.Ibañez (d, Roma), Masiello (d, Genoa), Arana (d, Atletico Mineiro)

Il capolavoro Kulusevski in uscita, venduto a peso d’oro alla Juve, la partenza di alcuni giocatori che non trovavano spazio come Kjaer, Arana, Ibanez, Masiello e Ibanez, il rientro di Caldara praticamente a costo zero, il colpo a sorpresa Czyborra e i soliti arrivi di giovanissimi di cui sentiremo parlare come Sutalo e Bellanova. L’Atalanta ha lavorato benissimo anche in questa sessione di mercato, confermandosi ormai un club di prima fascia. Programmazione, intelligenza, controllo dei costi.

Bologna 7

Acquisti: Barrow (a, Atalanta), Breza (p, Potenza), Dominguez (c, Velez)

Cessioni: Destro (a, Genoa), Dzemaili (c, Shenzhen FC), N.Paz (d, Lecce)

Linea verde. Riassumendo le operazioni principali: via Destro e Dzemaili (due riserve), dentro due ragazzi che potrebbero essere i titolari del futuro come Nico Dominguez e Musa Barrow. Il Bologna, che possiede già un’ossatura solida, ha ampliato le sue alternative e ha iniziato a lavorare per la prossima stagione. Una sessione intelligente per gli emiliani.

Brescia 5

Acquisti: Skrabb (a, Norrköping), Bjarnason (c, Al-Arabi)

Skrabb (a, Norrköping), Bjarnason (c, Al-Arabi) Cessioni: Curcio (d, Salernitana), L.Morosini (c, Ascoli), Tremolada (c, Pordenone), Magnani (d, Sassuolo), Matri (a, svincolato)

Forse sarebbe servito un difensore. Sì, il “forse” è un eufemismo, considerati i 39 gol subiti finora. Eppure il Brescia ha puntato sul finlandese Skrabb e su Bjarnason, vecchia conoscenza del nostro campionato. Due centrocampisti offensivi. In più sono andati via Matri e Magnani. Le qualità davanti non mancano e se Balotelli torna a finalizzare, la salvezza può anche arrivare, ma in questo mercato sarebbe stato necessario almeno un rinforzo dietro. Non è arrivato.

Cagliari 6

Acquisti: Paloschi (a, SPAL), Gastón Pereiro (a, PSV)

Paloschi (a, SPAL), Gastón Pereiro (a, PSV) Cessioni: Deiola (c, Lecce), L.Castro (c, SPAL), Cerri (a, SPAL), Pinna (d, Empoli), Bradaric (c, Celta Vigo)

Poco, ma buono. Lo scambio Cerri-Paloschi. La scommessa Gaston Pereiro dal PSV, le cessioni di Pinna, Castro e Deiola. Il Cagliari, vista l’ottima prima parte di stagione, ha mantenuto quasi invariata la propria rosa, puntando su un buon ricambio offensivo. Un mercato sobrio e sicuramente sufficiente.

Fiorentina 7

Acquisti: Cutrone (a, Wolverhampton), Maxi Olivera (d, Club Olimpia), Duncan (c, Sassuolo), Igor (d, SPAL), Kouamé (a, Genoa), Agudelo (c, Genoa), Amrabat (c, Verona, per giugno)

Cutrone (a, Wolverhampton), Maxi Olivera (d, Club Olimpia), Duncan (c, Sassuolo), Igor (d, SPAL), Kouamé (a, Genoa), Agudelo (c, Genoa), Amrabat (c, Verona, per giugno) Cessioni: Rasmussen (d, Erzgebirge Aue), Cristoforo (c, Eibar), B.Dabo (c, SPAL), Pedro (a, Flamengo), Zurkowski (c, Empoli), L.Ranieri (d, Ascoli), Eysseric (c, Hellas Verona), Montiel (c, Vitória Setúbal), KP Boateng (a, Besiktas)

Viola power. Prima Cutrone, poi Igor, Duncan, Agudelo e Kouamè (che sarà infortunato per ancora tre mesi). La Fiorentina di Commisso si è messa in evidenza in questo gennaio, portando a termine alcune operazioni importanti anche in ottica futura. Giocatori utili e funzionali, con l’età giusta per fare il salto di qualità. In uscita le cessioni di diversi oggetti misteriosi, da Eysseric a Pedro, da Rasmussen a Zurkowski. Diversi prestiti per giocatori che non hanno mai inciso in viola. Poi la rinuncia a Boateng, che nella prima parte di stagione non ha brillato. In generale la squadra toscana si è rinforzata.

Genoa 6,5

Destro (a, Bologna), Perin (p, Juventus), Behrami (c, svincolato), Eriksson (c, IFK Göteborg), Masiello (d, Atalanta), Iago Falque (a, Torino), Soumaoro (d, Lille) Cessioni: Gümüs (a, Antalyaspor), Saponara (a, Lecce), El Yamiq (d, Saragozza), I.Radu (p, Parma), Kouamé (a, Fiorentina), Agudelo (c, Fiorentina)

Una mossa a sorpresa dietro l’altra, quasi come in un film di Tarantino. Sono sbarcati a Genova giocatori esperti e dall’usato garantito: Perin, Behrami, Destro, Masiello, Iago Falque. Tutta gente che mastica la Serie A da anni e che sicuramente è in grado di portare la personalità ideale per mantenere la categoria. Iturbe alla fine non è arrivato, mentre i saluti a Radu e Kouamè sono sembrati inevitabili. Il Genoa si è comunque rinforzato e Nicola potrà lavorare con maggiori possibilità di scelta.

Inter 9

A.Young (d, Manchester United), Moses (c, Fenerbahce), Eriksen (c, Tottenham) Cessioni: Lazaro (c, Newcastle United), Politano (a, Napoli), Dimarco (d, Hellas Verona)

Mamma mia! O meglio Oh my God! Ashley Young, Victor Moses e, meraviglia delle meraviglie, Christian Eriksen. L’inter ha esaudito quasi tutte le richieste di Antonio Conte. Non è arrivata una punta di riserva per dare respiro a Lukaku, ma sono arrivati due esterni e soprattutto quella mezz’ala tecnica e di personalità che alza decisamente il livello del centrocampo nerazzurro. Tutti con un passato nel miglior campionato del mondo, quello inglese, of course. Il danese, acquistato a quelle cifre, resta un colpo sensazionale. Le cessioni di Politano, Gabigol e Lazaro completano l’opera e garantiscono anche delle entrate utili. Gran lavoro di Marotta e Ausilio in questa sessione, in cui l’Inter è stata assoluta protagonista.

Juventus 6,5

Kulusevski (c, Atalanta per giugno) Cessioni: Perin (p, Genoa), Mandzukic (a, Al Duhail), Kwang-Song Han (a, Al Duhail), Emre Can (c, Borussia Dortmund), Pjaca (a, Anderlecht)

Ci si aspettava di più? Può essere. Ma nel concreto la Juventus vanta una rosa profonda e di alto livello, difficilmente migliorabile. Il diktat di Nedved e Paratici è sempre stato: “A gennaio compriamo solo se troviamo giocatori che alzino il livello”. Evidentemente non hanno trovato elementi disponibili in questo momento. L’acquisto di Kulusevski per la prossima stagione, comunque, potrebbe rivelarsi un gran colpo, ma non abbiamo gli strumenti per valutarlo ora. La cessione di Emre Can in prestito con riscatto fissato a 30 milioni rappresenta un buon affare per un giocatore considerato fuori progetto. È mancato un guizzo o magari anche solo un terzino di ricambio, ma sensazione è che il centrocampista di valore internazionale venga puntato da giugno in poi.

Lazio SV

: - Cessioni: V.Berisha (c, Fortuna Düsseldorf)

Non valutabile. In entrata nessuno, nonostante il sogno Giroud, in uscita Durmisi e Berisha. Probabilmente Tare e Lotito, dovendo disputare solo una competizione, ritengono la rosa a disposizione di Inzaghi completa. Certo, una mezz’ala di riserva oltre a Parolo e Cataldi avrebbe fatto comodo. Ma senza occasioni low cost, lo sappiamo tutti, la Lazio a gennaio non spende.

Lecce 5,5

Deiola (c, Cagliari), G.Donati (d, svincolato), Saponara (a, Genoa), Barak (c, Udinese), N.Paz (d, Bologna) Cessioni: La Mantia (a, Empoli), Tabanelli (c, Frosinone), Dubickas (c, Gubbio), Benzar (d, Perugia), Lo Faso (a, Cesena)

Salvarsi? Come scalare il Mortirolo. Il Lecce, che finora ha anche stupito, non è riuscito a rinforzarsi come sperato. Per Liverani ecco Donati, Paz, Deiola, Barak e Saponara, quattro discreti giocatori che faranno fatica a migliorare le qualità del Lecce. I salentini tenteranno il miracolo con la forza del gioco e del coraggio, elementi che in questa prima parte di campionato sono (in parte) bastati.

Milan 8

Ibrahimovic (a, Los Angeles Galaxy), Kjaer (d, Atalanta), Begovic (p, Qarabag), Saelemaekers (c, Anderlecht), Laxalt (d, Torino) Cessioni: Caldara (d, Atalanta), Reina (p, Aston Villa), Borini (c, Hellas Verona), Suso (a, Siviglia), Piatek (a, Hertha Berlino), Ricardo Rodriguez (d, PSV)

IZ Back, ma non solo. Basterebbe già questo, visto l’impatto quantomeno emotivo che ha avuto il ritorno di Zlatan Ibrahimovic nel Milan: cinque vittorie consecutive. Massara, Boban e Maldini, oltre a portare in rossonero Begovic, Kjaer, Saelemaekers, e Laxalt (rientrato dal Torino una volta che è tramontato l'arrivo last minute di Robinson), hanno però lavorato egregiamente in uscita, togliendo di mezzo tutti gli elementi fuori dal progetto. Via Suso, Piatek, Rodriguez, Reina, Caldara e Borini e alleggerendo di circa 80 milioni, tra ingaggi, ricavi dei cartellini e plusvalenze il bilancio del Diavolo. La fiducia nel trentottenne Ibra è esagerata. Vedremo nei prossimi mesi se basterà lo svedese a riportare il Milan nelle coppe europee.

Napoli 7,5

Demme (c, RB Lipsia), Lobotka (c, Celta Vigo), Politano (a, Inter), Petagna (a, SPAL per giugno), Rrhamani (d, Verona per giugno) Cessioni: Gaetano (c, Cremonese), Tonelli (d, Sampdoria)

Ringhia il Napoli. Un centinaio di milioni investiti (da mettere quasi tutti a bilancio a giugno) per Demme, Lobotka, Rrhamani, Politano e Petagna. Alla fine sono rimasti anche tutti quelli in scadenza, da Mertens a Callejon, più i futuri partenti Allan e Koulibaly. Nulla di trascendentale, ma il Napoli ha iniziato a lavorare per la prossima stagione, ha sistemato il centrocampo e, nel frattempo, non ha voluto rinunciare ai suoi big, per potersi giocare al meglio l’ottavo di finale di Champions League contro il Barcellona e la semifinale di Coppa Italia contro l’Inter. Scelte condivisibili.

Parma 6,5

Kurtic (c, SPAL), I.Radu (p, Genoa), Caprari (a, Sampdoria), Regini (d, Sampdoria) Cessioni: Alastra (p, Pescara), Gervinho (a, Al Saad)

La frase più bella di tutto il mercato di gennaio l’ha regalata mister D’Aversa in conferenza: “Gervinho? Non si è presentato alle ultime tre sedute d'allenamento. Credo abbia forzato per andare via, non l’ho visto e anzi penso che l'abbiano già venduto”. Se ne va l’ivoriano, ma sono arrivati Kurtic, il portiere Radu per sostituire l’infortunato Sepe, Regini e Caprari. Il Parma resta competitivo e ha elementi di assoluto spessore. Più che sufficiente.

Roma 6

Bruno Peres (d, Sport Recife), R.Ibañez (d, Atalanta), Carles Pérez (a, Barcellona), Villar (c, Elche) Cessioni: Antonucci (a, Vitória Setúbal), Florenzi (d, Valencia)

L’infortunio di Zaniolo ha portato alla ricerca di un giocatore d’attacco valido. Dal Barcellona è stato allora preso Carles Perez, in gol a San Siro contro l’Inter in Champions League, Buon innesto, che si aggiunge a quelli di Ibanez e Villar. Mezzo voto in meno per il trattamento riservato ad Alessandro Florenzi, costretto ad andare a Valencia per giocare con continuità e non perdersi l’Europeo.

Sampdoria 5,5

Acquisti: Tonelli (d, Napoli), La Gumina (a, Empoli), Yoshida (d, Southampton)

Cessioni: Murillo (d, Celta Vigo), Caprari (a, Parma), Regini (d, Parma)

Ranieri, con il suo inglese italianizzato, direbbe “So and so”. Yoshida e Tonelli sono sue chiare richieste. “Ho disperato bisogno di difensori”. In attacco sono partiti Caprari e Rigoni ed è arrivato La Gumina. In generale pochino, per una squadra che naviga ancora in acque tutt’altro che sicure e che fatica enormemente nel creare occasioni da gol. Il minimo sforzo basterà per mantenere la categoria? AI posteri l’ardua sentenza.

Sassuolo 6

Acquisti: Magnani (d, Brescia), Haraslin (a, Lechia Gdansk), Gomez Dutra (a, Boston River)

Cessioni: Mazzitelli (c, Virtus Entella), Duncan (c, Fiorentina)

Ceduti Duncan e Mazzitelli, presi due giovani semi sconosciuti (tali Gomez e Haraslin). Il Sassuolo si è limitato all’ordinaria amministrazione e ha preferito aspettare l’estate per apportare modifiche sostanziali alla propria rosa. Tutto nella norma.

SPAL 6

Acquisti: B.Dabo (c, Fiorentina), Bonifazi (d, Torino), Zukanovic (d, Al Ahli), L.Castro (c, Cagliari), Cerri (a, Cagliari)

Cessioni: Kurtic (c, Parma), Moncini (a, Benevento), Igor (d, Fiorentina), Paloschi (a, Cagliari), Jankovic (a, Crotone)

La sufficienza arriva per aver mantenuto Petagna almeno fino a giugno. Bonifazi e Zukanovic rinforzano la difesa, Dabo la mediana. Le cessioni di Kurtic e Igor portano entrate sicure. Lo scambio Paloschi-Cerri non varia molto. Per salvarsi probabilmente occorreva qualche idea in più. Com’è dura la salita…

Torino 5

Cessioni: Buongiorno (d, Trapani), Bonifazi (d, SPAL), Iago Falque (a, Genoa), Laxalt (d, Milan), Parigini (a, Cremonese)

Fuori Laxalt, Bonifazi, Parigini e Iago Falque. Dentro? Nessuno. Nessun colpo del buonumore per una tifoseria già abbastanza depressa. Cairo non ha voluto investire, Mazzarri non ha chiesto nessuno, tutto rimane così com’è. Che barba, che noia.

Udinese SV

Acquisti: Zeegelaar (d, Watford)

Cessioni: Pussetto (a, Watford), Opoku (d, Amiens), Barak (c, Lecce)

Le partenze di Pussetto e Opoku non tolgono niente. Il nucleo base è stato mantenuto, senza apportare modifiche. Conferme per una squadra che sta funzionando.

Verona 7

Borini (c, Milan), Dimarco (d, Inter), Eysseric (c, Fiorentina) Cessioni: Tupta (a, Wisla Cracovia), L.Henderson (c, Empoli), Tutino (a, Empoli), Vitale (d, Spezia)

Dimarco dall’Inter, Borini dal Milan e Eysseric dalla Fiorentina in entrata. Tre alternative in più. Ma i capolavori l’Hellas li ha fatti in uscita, con operazioni che monetizzerà a giugno. Rrahmani e Amrabat, venduti a peso d’oro a Napoli e Fiorentina. Due plusvalenze garantite che daranno ossigeno alle casse venete e possibilità di pianificare la prossima stagione. Molto bene.