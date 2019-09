Voto 10...a monsieur Ribery e alla rivincita di Montella

Oui monsieur, merci de demander. Grazie dell'interessamento. Grazie di essere venuto a 36 anni in Italia con la voglia di un ragazzino. La standing ovation di un San Siro disperato nell'animo rimarrá una delle piú belle scene del campionato. Un signore del calcio, Franck Ribery, che ieri al Meazza ha messo in mostra luminosi arcobaleni di classe. Un applauso a lui e uno a Montella, che dopo aver messo in difficoltá Napoli, Atalanta e Juventus, in quattro giorni trova sei punti contro due squadre che non hanno creduto abbastanza in lui, Samp e Milan. Che rivincita.

Voto 9...a un'Inter matura e a una Juventus in crescita: domenica ci divertiamo?

Rimani in 10, subisci gol, sei in trasferta, contro una squadra che ha disperato bisogno di punti. E cosa fai? Ti riversi in avanti e chiudi la partita. Si scrive Inter, si legge Conte. Mentalita da squadra matura, con uno storico punteggio pieno dopo sei turni di campionato. Con due lunghezze di vantaggio sulla rivale piú forte, quella Juventus, un po' piú sarriana, che sta ritrovando Dybala, che sta vedendo crescere De Ligt, che si sta gustando Ramsey e che ha sempre Ronaldo. Domenica sera a San Siro le vedremo di fronte. Inter-Juve, proprio loro. Il passato contro il presente, che in fondo non é mai passato. Fateci divertire, senza le solite becere polemiche, please.

Ronaldo a segno in Juventus-SPALGetty Images

Voto 8...alla Divina Atalanta del prode Gasperini

Miglior partenza dell'era Gasperini, terzo posto confermato, liquidato il Sassuolo con 35 minuti da urlo, Gomez e Zapata incontenibili, gli automatismi di sempre. Atalanta fa rima con incanta. Ora la Champions, per continuare questo percorso magico. Dea divina, hic et nunc, ubique et semper.

La classifica dell'anno solare 2019: l'Atalanta davanti a tutti anche per gol segnati

Squadra Punti (match giocati) Gol fatti ATALANTA 54 (25) 53 Juventus 53 (25) 43 Inter 48 (25) 39 Napoli 47 (25) 52 Roma 47 (25) 43

Voto 7...alle romane, che iniziano a "marcarsi"

Fonseca vince a Lecce di misura, senza subire gol e risponde alle domande sul suo gioco apparentemente zemaniano in modo iconico: "Sono sincero. Non conosco il gioco di Zeman". Inzaghi rifila quattro gol al genoa, ritrova la sua Lazio brillante e si lascia andare in un pacifico e sincero abbraccio con il suo bomber Immobile. Le due romane stanno carburando e sono pronte a darsi battaglia per un piazzamento importante. Per il quarto posto ci sono anche loro.

L'abbraccio tra Immobile e Inzaghi - Lazio-GenoaLaPresse

Voto 6...al coraggio dell'organizzato Verona

Un punto strappato a Cagliari, dopo lo 0-0 contro l'Udinese e le due discrete prove contro Milan e Juventus. L'Hellas di Juric era stata data per spacciata alla vigilia del campionato e invece sta dimostrando di poter competere con chiunque. Certo, manca qualcosa davanti, dove Stepinski, Verre e Zaccagni non sembrano poter vantare il giusto cinismo. Ma c'é un Pazzini che piano piano sta trovando la condizione. E il fattore Bentegodi, in alcune partite, inciderá.

L'esultanza di Davide Faraoni per il gol del pareggio in Cagliari-VeronaGetty Images

Voto 5...a Liverani, che si smentisce da solo

"Perdere 4-1 o 1-0 non fa differenza, non mi cambia niente, preferisco attaccare". Cosí alla vigilia della sfida con la Roma, per commentare l'1-4 subito dal Napoli. Risultato di ieri? 0-1 Roma. Ma come? Un Lecce meno sfrontato, che a un certo punto sembrava accontentarsi dello 0-0. Tutta pretattica? Non crediamo, ma siamo confusi. L'unica certezza é la stessa: 0 punti perdendo 4-1 e zero perdendo 1-0. Al Via del Mare i salentini non hanno ancora trovato una gioia.

Voto 4...alla simulazione di Sanchez (che gli costa la Juve)

Valutiamo solo il gesto sconsiderato e non giustificabile. Ammonito, dopo aver segnato all'esordio da titolare, cosa facciamo ad inizio secondo tempo? Un bel tuffo in area. Evvai. Secondo giallo e Inter in 10. Cileno automaticamente squalificato. Niente Inter-Juve, Conte imbestialito, compagni avviliti. Era proprio necessario?

Alexis Sanchez - Sampdoria-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Voto 3...alla rassegnazione della SPAL

Giocare in casa della Juventus non é facile per nessuno. Ma c'é modo e modo di affrontare una partita del genere. La rassegnazione preventiva non é contemplata. E invece allo Stadium la SPAL é stata torturata dai bianconeri. E solo un Berisha monumentale (almeno cinque parate clamorose) ha evitato un passivo molto piú ampio. Stagione iniziata molto male quella dei ferraresi. Semplici non é sereno e ne ha ben donde. La prossima contro il Parma profuma giá di sliding doors. O arriva un successo, o iniziano ad essere guai.

Voto 2...a Genoa e Sampdoria: inermi, irriconoscibili, a rischio

La sponda blucerchiata di Genova si ritrova in ultima posizione, con soli tre punti in classifica dopo sei giornate. La sponda rossoblú é invece terz'ultima, dopo aver incassato un sonoro 4-0 dalla Lazio che certifica la terza sconfitta nelle ultime quattro giornate. Panico e paura. Di Francesco e Andreazzoli tremano: prima della sosta se la vedranno con Verona e Milan. Ultima spiaggia? Probabilmente sí, visto che Ferrero e Preziosi non hanno nella pazienza la loro miglior virtú.

Voto 1...alla fase difensiva di De Zerbi

Ripetiamo tutti insieme. Il calcio é fatto di varie fasi. Ad esempio c'é la fase offensiva e c'é quella difensiva. Tutto chiaro? Ecco, se ai giocatori di una squadra tecnica e veloce come l'Atalanta, tu lasci ogni volta 3/4 metri per pensare, accelerare, verticalizzare, calciare, va a finire che prendi quattro gol in un tempo. Cosa giá accaduta per altro il 15 settembre all'Olimpico contro la Roma. E allora, mister De Zerbi, allenatore con idee, con spunti, che ama il gioco palla a terra e il bel calcio, questa cosa la miglioriamo o no? Grazie.

Voto 0...alla partenza del Milan, la peggiore degli ultimi 80 anni

Diavolo a pezzi. Ultima volta quattro sconfitte nelle prime sei di Serie A? 1938/39. Basterebbe questo per fotografare l'avvio del Milan. E invece dobbiamo aggiungere che Giampaolo sembra proprio l'allenatore sbagliato nel posto sbagliato. Con una squadra giá di per sé di livello mediocre, un tecnico mai avvezzo alle grandi piazze, puó faticare il doppio. Ha bisogno di tempo? Diamoglielo, ma l'inizio é da incubo e rimontare punti a tutte le altre non sará cosí semplice. Disastro totale per adesso.

