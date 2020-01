Il Parma irrompe in zona Europa, il Verona non si ferma più. Pari tra Sampdoria e Sassuolo

Parma-Udinese 2-0 (19' Gagliolo, 34' Kulusevski)

Solita buona partita del Parma, che al Tardini batte l'Udinese 2-0. D'Aversa e compagni tornano alla vittoria dopo il passo falso di settimana scorsa contro la Juventus, tre punti fondamentali che lanciano i crociati al sesto posto a 31 punti a pari punti di Milan e Cagliari. Parma che segna entrambi i gol nel primo tempo grazie a Gagliolo e Kulusevski. Crociati cinici davanti e solidi dietro. L'Udinese si sveglia troppo tardi e sbatte contro il muro di un ottimo Sepe.

Sampdoria-Sassuolo 0-0

La Sampdoria non riesce ad avere la meglio di un Sassuolo ridotto in 10 dal 25' del primo tempo e deve accontentarsi di uno scialbo 0-0. L'espulsione di Peluso, punito in maniera forse troppo severa dall'arbitro Piccinini per un fallo su Gabbiadini in presunta chiara occasione da gol, non dà una sterzata al match: gli uomini di Ranieri provano fino alla fine a portare a casa la vittoria, ma la palla gol più clamorosa è di Boga, che colpisce il palo nella ripresa. Niente aggancio del Doria in classifica.

Verona-Lecce 3-0 (19' Dawidowicz, 34' Pessina, 87' rig. Pazzini)

Tutto facile per il Verona di Juric. L'Hellas stende 3-0 il Lecce, vince ancora, stabilisce il suo nuovo record di 11 partite di fila in Serie A sempre in rete e si porta al nono posto in classifica. Al Bentegodi una sola squadra in campo, che legittima la propria superioritá con le reti di Dawidowicz su corner di Veloso, di Pessina su assist di Lazovic e con il rigore nel finale di Pazzini, subentrato a Di Carmine. Salentini, che hanno chiuso in 10 uomini per l'espulsione di Dell'Orco, ancora sconfitti e sempre in zona pericolosa.

