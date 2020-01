Il provino col Milan, Totti e quelle parole di Suarez: 10 cose che non sai su Christian Eriksen

L'approdo di Christian Eriksen all'Inter rappresenta senza ombra di dubbio uno dei migliori colpi di mercato degli ultimi anni in Serie A. Dal punto di vista tecnico il 27enne danese ha pochi segreti. Abbiamo quindi cercato di scoprire qualcosa in più dell'Eriksen uomo. Dai primi calci a Middelfart al provino col Milan, dal pallone nel letto all'emozionante esordio con l'Ajax, ne esce un ritratto di un giocatore che - a detta di chi lo ha visto crescere - rappresenta uno dei talenti più cristallini del calcio contemporaneo. Ecco tutti gli aneddoti e le curiosità sul nuovo acquisto dell'Inter.

1) Il primo ad allenarlo è papà Thomas

Christian Eriksen nasce a Middelfart nasce il 14 febbraio 1992 a Middelfart, un piccolo paese della Danimarca con meno di 20mila abitanti e un sacco di campi da calcio. Basti pensare che la prima squadra e le giovanili locali si allenano su 8 campi differenti. Il primo allenatore di Eriksen è papà Thomas nelle giovanili del Middelfart (3 stagioni senza perdere nemmeno una partita).

2) Il calcio, un affare di famiglia

L'amore per il pallone è trasversale nella famiglia Eriksen. Oltre a papà Thomas, calciatore mancato per una serie di infortuni, anche la sorella Louise è una giocatrice affermata. È difensore del KoldingQ, squadra della massima serie danese, e ha meritato la convocazione nella Nazionale maggiore della Danimarca.

3) Gli idoli calcistici di Eriksen

Ogni bambino ha un idolo calcistico. Eriksen ne aveva almeno tre: i fratelli Laudrup (Michael e Laudrup, un'istituzione in Danimarca) e Francesco Totti.

" Fino a 10 anni Christian dormiva con il pallone nel letto. Il pallone era il suo animale di peluche [papà Thomas Eriksen sul figlio Christian] "

4) Il primo, secco no all'Ajax

A 13 anni il primo viaggio importante di Eriksen: va a giocare nelle giovanili dell'Odense in modo da non allontanarsi troppo da casa. Proprio a quell'epoca, l'Ajax tenta un primo approccio con il club danese, ma di fronte alla richiesta dei Lancieri la risposta di papà Thomas è lapidaria:

" Christian si è già spostato fin troppo. Deve anche pensare a studiare "

5) A 16 anni il volo ad Amsterdam

A 16 anni, però, il trasferimento all'Ajax di Eriksen diventa realtà: per il cartellino del giocatore gli olandesi spendono 50mila euro, somma che il club danese utilizza per finanziare la costruzione di un ulteriore campo di calcio.

6) L'esordio con l'Ajax e le parole di Suarez

A farlo esordire con la maglia dell'Ajax il 17 gennaio 2010 è l'allora tecnico dei Lancieri Martin Jol. Il danese fa il suo debutto in un match di Eredivisie contro il NAC Breda. In quella stessa partita Luis Suarez scende in campo per la prima volta con la fascia di capitano al braccio: ed è proprio l'attaccante uruguaiano a dargli i primi consigli e incoraggiamenti poco prima del calcio d'inizio.

" Era il giocatore più bravo che avessi mai incontrato tra quelli della sua età. Ho visto tanti talenti anche al Tottenham e all'Amburgo, ma nessuno era come lui [Martin Jol] "

7) Il ct della Danimarca Under 17 e la sua previsione

Glenn Riddersholm, che aveva allenato Eriksen nella Danimarca Under 17, parlava in questi termini di Eriksen: "Può giocare in qualsiasi squadra del mondo semplicemente perché è in grado di adattarsi a qualsiasi sistema di gioco, è un giocatore molto intelligente che può esprimersi ad altissimi livelli in club come Barcellona e Real Madrid".

8) Il provino con il Milan nel 2007

All'età di 15 anni Eriksen finisce nel mirino di diversi top club europei tra cui Barcellona, Chelsea e Milan. Ed è proprio con i rossoneri che il danese sostiene un provino nel 2007 quando i rossoneri si erano appena laureati campioni d'Europa. "Abbiamo passato una settimana a Milano - racconta papà Thomas - ed è stato molto bello. Il Milan aveva un ottimo centro sportivo e un ottimo staff. Non se ne fece nulla perché l'Odense chiedeva una cifra per il cartellino che il Milan considerava eccessiva.

9) Il più giovane a Sudafrica 2010

Morten Olsen, ct della Danimarca qualificata a Sudafrica 2010, decide di inserire Eriksen nell'elenco dei convocati per la fase finale dei Campionati del mondo: Eriksen, che prima dei Mondiali aveva collezionato solo 3 presenze in amichevole, diventa così il giocatore più giovane del torneo. Collezionerà 2 presenze da subentrante nella fase a gironi, poi la Danimarca viene eliminata.

10) La scelta del Borussia Dortmund

Quando Mario Goetze decide di lasciare il Borussia Dortmund nel 2013 per trasferirsi al Bayern Monaco, Jurgen Klopp individua proprio in Eriksen uno dei candidati ideali per sostituire il tedesco. L'attuale tecnico del Liverpool ha avuto modo di apprezzare le qualità di Eriksen durante la fase a gironi di Champions League 2012-13 nella quale i gialloneri e i Lancieri si sfidarono due volte. Alla fine, però, la scelta del Dortmund ricade su Henrik Mkhitaryan.