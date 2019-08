Il PSG fa sul serio per Dybala: offerta ufficiale di 60 milioni alla Juventus

Appena archiviata la trattativa con il Manchester United, la Juventus potrebbe riaprirne immediatamente un'altra con il Paris Saint Germain. Sempre per lo stesso giocatore: Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Canal Plus, infatti, il club parigino sarebbe intenzionato a fare sul serio per l'argentino: il club di Al-Khelaifi, infatti, avrebbe formulato una prima offerta ufficiale di 60 milioni di euro alla Juventus. Una somma, tuttavia, che molto difficilmente sarà presa in considerazione dalla Juventus che valuta la Joya circa 90 milioni di euro. Il mercato, tuttavia, è ancora lungo (in Ligue 1 la sessione estiva finisce il 2 settembre proprio come in Italia) e non sono esclusi nuovi rilanci da parte del PSG.

Dybala erede di Neymar?

In Francia sono certi che l'accelerata del PSG per Dybala dipenda da un motivo principale: individuare nell'immediato un sostituto all'altezza di Neymar, che sembra destinato a fare ritorno al Barcellona. Ecco quindi che, la fumata nera tra la Juventus e il Manchester United che stavano lavorando allo scambio tra l'argentino e Lukaku, avrebbe convinto il club parigino - e in particolare il direttore sportivo Leonardo - a tentare un primo approccio ufficiale con i bianconeri.