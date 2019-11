Il rigore di Babacar e il gol annullato a Lapadula: ecco perché l'arbitro Manganiello ha fatto bene

Grandi polemiche in Lazio-Lecce per il gol annullato a Lapadula che sarebbe potuto valere il momentaneo 2-2. L’attaccante ex Milan aveva segnato in tap-in dopo l’errore dal dischetto di Babacar, ma l’arbitro Gianluca Manganiello ha poi annullato tutto - su segnalazione della VAR - per l’invasione di campo dello stesso Lapadula. Tante lamentele, anche perché ad invadere l’area di rigore c’erano stati ben due giocatori della Lazio oltre a Lapadula...

Cosa dice la regola?

In questo frangente non si deve considerare di chi è la ‘prima invasione’ o quanti giocatori ci siano in area di rigore, ma bensì il primo a toccare il pallone in ribattuta. Babacar non segna e il primo a toccare è Lapadula che segna il pareggio, in questo modo l’arbitro è costretto ad annullare il gol e a comandare un calcio di punizione indiretto per la formazione che difende. Nel caso in cui a prendere il pallone fosse stato un difensore della Lazio, a quel punto si sarebbe dovuto ripetere il rigore di Babacar.