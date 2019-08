Il ritorno di Mihajlovic in panchina non basta: Bologna fermato dal Verona in 10 per 1-1

Un debutto che non ti aspetti. Il Bologna non va oltre l’1-1 con il neo promosso Verona che riesce a resistere, nonostante abbia giocato in 10 per 77 minuti dopo il rosso diretto comminato a Dawidowicz. L’espulsione del polacco aveva provocato anche il rigore di Sansone, ma la squadra di Juric è riuscita a pareggiare con il calcio di punizione vincente di Miguel Veloso. Nella ripresa il Bologna prova a creare qualcosa, ma non riesce di fatti ad entrare in area nonostante la presenza di tre attaccanti. C’è comunque la gioia di vedere a bordo campo Mihajlović che lotta a testa alta contro tutto e tutti.

Tabellino

Hellas Verona-Bologna 1-1

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Dawidowicz, Kumbulla; Faraoni, L.Henderson, Miguel Veloso, Lazovic; Verre (49’ S.Amrabat), Tutino (87’ Günter); Zaccagni (16’ S.Bocchetti). All. Ivan Jurić

Bologna (4-3-3): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Denswil, Dijks; Poli, Kingsley Michael (77’ Dzemaili), Soriano; Orsolini, Palacio (70’ Destro), N.Sansone (54’ Santander). All. Sinisa Mihajlović

Marcatori: 15’ rig. N.Sansone (B); 37’ Miguel Veloso (V)

Arbitro: Antonio Giua, sezione di Olbia

Ammoniti: 16’ L.Henderson, 65’ Denswil, 81’ Destro, 88’ Dijks

Espulsi: 13’ Dawidowicz (V)

La cronaca in 5 momenti

1’ CHANCE PALACIO: Kumbulla rischia di fare la frittata e lascia campo aperto a Palacio, in qualche modo riesce a recuperare Silvestri in uscita.

15’ GOL BOLOGNA: Dawidowicz stende Orsolini in area di rigore e regala il penalty al Bologna, trovando anche il rosso diretto. Dal dischetto non sbaglia Sansone che supera Silvestri per l’1-0.

25’ OCCASIONE PER SANSONE: Kinglesy trova Sansone in profondità, l’ex Villarreal rientra sul sinistro e calcia all’angolino ma trova la grande risposta di Silvestri.

37’ GOL MIGUEL VELOSO: il Verona pareggia i conti su calcio di punizione, con la parabola di Miguel Veloso che non lascia scampo a Skorupski. 1-1 in dieci uomini per la squadra di Juric.

87’ ORSOLINI SPARA ALTO: in area ci sono Destro e Santander, ma non riesce a calciare. Da dietro ci arriva di gran carriera Orsolini, ma spara altissimo da buona posizione.

Il Tweet

Sinisa Mihajlović non molla niente ed è regolarmente in panchina per la prima di campionato...

MVP

Miguel VELOSO - Dopo l’espulsione al 13’ di Dawidowicz nessuno poteva ipotizzare che il Verona riuscisse a pareggiare i conti. Invece è bastata la prodezza dell’ex Genoa per regalare agli scaligeri il primo punto in Serie A.

Fantacalcio

Promosso: Sofyan AMRABAT - Corre come un pazzo a sinistra, avanti e indietro. Chiude tutto sulla sinistra e ha tempo anche per attaccare e mettere in difficoltà Tomiyasu.

Bocciato: Riccardo ORSOLINI - Sotto porta non è efficace. Continua con i suoi lanci verso il secondo palo che però servono a poco. Non l’Orsolini che ricordavamo.

