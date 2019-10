Il Sarrismo sciupone, il Contismo brontolone (e occhio all’Atalanta)

Inter a meno 1, Atalanta a meno 3, Napoli a meno 6. I pareggi di Juventus e Inter hanno fatto notizia: quello della Juventus a Lecce, per l’arroganza svagata e le occasioni sprecate (ma una sola, di Dybala, parata da Gabriel); quello dell’Inter con il Parma, per almeno tre motivi: il fattore campo, il vantaggio-lampo, la spinta psicologica del sorpasso.

Cristiano o non Cristiano (non c’era a Brescia e gli orfani vinsero comunque), Madama segna poco e prende troppi gol: 16-8 contro 19-6 dell’ottobre scorso. La cosa buffa riguarda l’autopsia che facciamo a ogni azione per cogliere le differenze tra il Sarrismo (più palleggio, difesa meno arretrata) e l’Allegrismo (più mordi e fuggi, meno inchini al possesso-palla). La vecchia Juventus era Cristiano-centrica, la nuova è Pjanic-centrica: e dal momento che il radar si è infortunato, uhm. Basterà Bentancur?

C’è poi il caso De Ligt. Ad appena vent’anni deve trasportare un armadio da 75 milioni di euro. Non solo: l’infortunio di Chiellini l’ha costretto ad accelerare il rodaggio. Non solo: si è ficcato nel mani-comio e non sa come uscirne. Braccio con l’Inter (rigore, ok), piede-braccio con il Bologna (non rigore, veleni), braccio con il Lecce (rigore, boh). Poi da Ferrara piomba il braccino di Vicari, non meno largo di quello dell’olandese, con Mertens non più lontano di Lucioni che, sul cross, aveva deviato la palla. La Penna concede il penalty, va al Var e lo cancella. Immaginatevi gli juventini: ma allora, De Ligt? Immaginatevi i napoletani: ma allora, De Ligt? Si salvi chi può. E questa volta, a gennaio, difficile che sia già tutto deciso. Auguri, mister Rizzoli.

Vengo all’Inter. Nella mia griglia estiva figurava al terzo posto, dietro Juventus e Napoli. Conte ha tre punti in più di Spalletti e gli euro-ottavi nel mirino. Ha perso Sensi, che aveva subito sequestrato il centro del ring; ha smarrito la solidità difensiva che, spesso, Handanovic incerottava. Per me è assolutamente in linea con le ambizioni, i programmi e il mercato (fatto). Sbaglia, l’allenatore, a tirar fuori la storia della rosa ridotta, come se in giro non si sapesse. Già dopo la Juventus aveva lanciato l’allarme. Dubito che aiuti a stimolare le riserve. Ne parli con Marotta, non in pubblico.

Può essere che, in generale, abbiano inciso le gare di Champions, che qualche scoria lasciano sempre. Per quanto scrivere ogni settimana comporti capriole e piroette da saltimbanchi, sembra proprio un campionato più umano. Ve la butto lì: occhio all’Atalanta di Gasp, soprattutto se a dicembre non avrà più zavorra europea tra i piedi. Settima nel mio oroscopo, e al netto di un’Udinese presto in dieci, è stata l’unica a sfruttare la frenata in testa, sfreccia ai cento all’ora, non ha pressioni e dispone della benzina più preziosa: la benzina dei sogni. E mercoledì, Napoli-Atalanta.

Le vostre sensazioni su Juventus e Inter? E sulla Dea?