Il Sassuolo passa a Verona 1-0: tra pali e gol mangiati, basta un guizzo di Djuricic

tra poco il report completo...

Tabellino

Hellas Verona-Sassuolo 0-1

Hellas Verona (3-4-2-1): Silvestri; Rrahmani, Kumbulla (82’ Stepinski), Günter (55’ Dawidowicz); Faraoni, Pessina, Amrabat, Lazović; Verre (73’ E.Salcedo), Zaccagni; Di Carmine. All. Roberto De Zerbi

Sassuolo (4-3-3): Consigli; Toljan, Marlon, Romagna, Peluso; Duncan, Magnanelli, Djuricić (62’ Obiang); Berardi, Defrel (79’ Müldür), Boga (83’ F.Caputo). All. Ivan Juric

Marcatori: 50’ Djuricić (S)

Assist: 50’ Boga (1-0 Djuricić)

Arbitro: Luca Pairetto, sezione Nichelino

Ammoniti: 5’ Kumbulla, 9’ Günter, 14’ Romagna, 20’ Verre, 21’ Defrel, 35’ Pessina, 41’ Amrabat, 59’ Djuricić, 60’ Peluso, 68’ Magnanelli

Espulsi: nessuno

La cronaca in 10 momenti

7' CONCLUSIONE FARAONI - Contropiede Verona con Verre che cambia gioco per Faraoni, il suo destro viene deviato da Consigli.

9' OCCHIO A DI CARMINE - Lazović vola sulla fascia sinistra, palla dentro per Di Carmine che controlla e si gira, ma non riesce a calciare dopo essere scivolato.

19' BOGA DA SOLO - Il Sassuolo non riesce a manovrare, ecco che Boga prende palla ed entra da solo in area di rigore, ma Silvestri para la sua conclusione.

30' CI PROVA BERARDI - Prima occasione per Berardi che si accentra sul sinistro, conclusione deviata in angolo da Kumbulla.

45+1 SILVESTRI SALVA ANCORA - Berardi brucia Günter, prova il sinistro, ma c'è Silvestri che si salva con i piedi.

48’ PALO DI FARAONI - Amrabat cambia gioco per Faraoni, gran destro ma c'è il palo a dire di no al capitano del Verona.

50’ GOL SASSUOLO - Emiliani avanti con il destro di Djuricic che non lascia scampo a Silvestri con la sua conclusione da fuori.

51’ PALO DI VERRE - Verona subito alla ricerca del pari, sinistro di Verre che colpisce il palo poi Di Carmine si mangia il tap-in. Ma era in fuorigioco.

77’ PESSINA, CHE CHANCE - Salcedo cerca e trova Pessina in area di rigore, ma il suo sinistro si spegne sul fondo. Che occasione sprecata.

90+1 PALO DI DUNCAN - Berardi serve Duncan che centra in pieno il palo, poi la difesa del Verona riesce a respingere.

Il Tweet

E dire che non è stata neanche una partita cattiva. 10 gialli in 90 minuti: Pairetto aveva perso il controllo della gara già nei primi minuti...

MVP

Filip DJURICIĆ - Il Verona domina, ma il Sassuolo porta a casa tre punti importantissimi grazie alla bomba del serbo da fuori area che non lascia scampo a Silvestri.

Fantacalcio

Promosso: Jérémie BOGA - Con le sue transizioni spacca in due la difesa del Verona. Il Sassuolo non riesce a manovrare, ma il francese sa come rendersi pericoloso. Fornisce anche l’assist per Djuricić.

Bocciato: Samuel DI CARMINE - Sbaglia tantissimo nell’area avversaria. Manca più volte il controllo nell’area piccola.