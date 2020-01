Il Siviglia bussa alla porta del Milan per Suso: chiesto il prestito con riscatto a 15 milioni

Suso-Siviglia, la trattativa è partita. Il Milan punta alla cessione dell’esterno spagnolo ed è arrivato il Siviglia a dare soccorso al club rossonero. Vecchio pallino di Monchi, gli andalusi hanno presentato un’offerta ufficiale: prestito con diritto di riscatto a 15 milioni, secondo quanto riportato da Marca.

Il classe ’93, che in Spagna ha giocato solo con la maglia dell’Almeria, quando fu ceduto in prestito dal Liverpool, era costato per 1,3 milioni nel 2015 ai rossoneri e, comunque vada, risulterà essere una plusvalenza per il Milan.

A conoscerlo bene è anche l’allenatore del Siviglia, Julen Lopetegui, che lo ha allenato ai tempi delle giovanili della Nazionale spagnola. Il club andaluso lo attende: il Milan dirà di sì a questa offerta?