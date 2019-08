Il Tottenham offre 70 milioni per Dybala: intesa con la Juventus, manca il sì del giocatore

Dopo il Manchester United, tocca al Tottenham finalista della Champions League 2018/2019 provarci per Paulo Dybala. Secondo Sky Sport gli Spurs avrebbero trovato l'accordo con la Juventus sulla base di un'offerta da 70 milioni di euro per portare la Joya nel nord di Londra.

Manca ora, evidentemente, l'intesa con il giocatore e con il suo entourage. Non un aspetto di poco conto vista la natura delle "esose" richieste di Paulo Dybala al Manchester United (20 milioni a stagione secondo radiomercato) che proprio per questo motivo si era defilato dalla corsa per l'attaccante argentino. Che questa sia la volta buona? Intanto alla fine del mercato in Inghilterra mancano solamente due giorni e Oltremanica, è proprio il caso di dirlo, sono tutti pazzi per la Joya.