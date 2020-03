In un campionato zoppo, condizionato fortemente dal Coronavirus ma soprattutto da come l'Italia (mal) gestisce la situazione - e il mondo del calcio ne è uno specchio fedele con l'assurdo rinvio delle partite del weekend che erano da giocare a porte chiuse (decisione ufficiale di giovedì sera da parte della Lega Calcio) -, ci sono squadre che non si fermano. Lazio, Atalanta, Roma e Napoli approfittano della pausa forzata delle altre per mettere fieno in cascina e dare forma ai rispettivi obiettivi: Scudetto ed Europa.

Lazio

Se Pippo Inzaghi domina la Serie B con il suo Benevento, il fratello Simone si gode la vetta del massimo campionato dopo il successo sul Bologna. La Lazio ha segnato almeno due gol in 19 partite di questo campionato: solo Liverpool (22), Manchester City (21) e Paris Saint-Germain (20) hanno fatto meglio nei cinque maggiori campionati europei in corso. La valanga biancoceleste è sempre più consapevole dei propri mezzi. Non perde in Serie A da settembre (contro SPAL e Inter) e, senza altri impegni nazionali o internazionali, ci crede davvero.

Atalanta

Sembrano passati un paio di campionati e, invece, solo un girone fa la Lazio sprofondava in casa contro la Dea: 0-3 alla fine del primo tempo con reti di Muriel (doppietta) e Gomez. Fischi, Inzaghi in bilico, stagione compromessa. Poi il 3-3 e il cammino che ben conosciamo. La prossima giornata, a meno che non si dia la priorità ai recuperi, prevede Atalanta-Lazio ed è già polemica con Gasperini che ha affermato: "Se a Lotito va bene possiamo giocare anche lunedì, poi martedì andiamo a Valencia...". Intanto, contro il Lecce l'Atalanta ha chiuso la sua quinta partita con almeno cinque reti in questa Serie A: l'ultima squadra a registrarne di più in una singola stagione nel massimo campionato è stata il Milan nel 1958/59.

La squadra di Gian Piero Gasperini è diventata il terzo miglior attacco nei Top 5 campionati europei. Il podio è completato dal Bayern Monaco (71) e dal PSG (75) ma i francesi hanno giocato due partite in più della Dea. Impressionante anche il confronto con le altre big di Serie A: l'Atalanta ha segnato ben 22 gol in più della Juventus, 10 in più della Lazio (che ha giocato una partita in più), 21 in più dell'Inter (che invece ha giocato una partita in meno), 23 in più della Roma. In attesa della Champions di oggi, può essere riconfermata anche quella di domani.

Video - Gasperini: "La goleada non è una mancanza di rispetto verso l'avversario, tutti vogliono fare bene" 00:46

Roma

Era da ottobre 2015 (rispettivamente contro Carpi e Palermo) che la Roma non segnava almeno quattro gol in due incontri consecutivi di Serie A. Le gare con Lecce e Cagliari hanno rivitalizzato una squadra che nel 2020 sembrava essersi smarrita e che non aveva ancora vinto due partite di fila. L'obiettivo è il quarto posto, anche se l'Atalanta ha tre punti in più e una partita in meno. L'Europa League sembra comunque blindata.

Napoli

La corsa all'Europa League interessa al Napoli, in questo momento sesto a meno sei dai giallorossi. Per la prima volta in questo campionato i partenopei hanno infilato una serie di tre successi consecutivi. La squadra di Gattuso ha battuto le prime tre della Serie A (Lazio, Juve, Inter) tra campionato e Coppa Italia, ha pareggiato con il Barcellona e ha dato continuità di risultati risvegliando un ambiente depresso. Con il successo sul Torino sono nove i successi del club azzurro in 15 partite della nuova gestione: nelle precedenti 21 gare stagionali le vittorie con Carlo Ancelotti in panchina erano state otto. E ora c'è una finale di Coppa Italia alla portata dopo la vittoria di Milano.