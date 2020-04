Incontro Spadafora-FIGC, slitta ancora la decisione sulla ripartenza del campionato

Vincenzo Spadafora - Imago pub only in ITAxGERxSUI

Il Ministro dello Sport ha incontrato in tarda mattinata i vertici di FIGC e Lega Calcio, ma non è stata ancora presa nessuna decisione in merito. I 'vertici del calcio' aspettano l'ok per far ripartire quanto meno gli allenamenti dei professionisti a partire dal 4 maggio.

Niente di fatto! Ancora non è stata presa nessuna decisione in merito alla ripresa del campionato e, in maniera più specifica, alla ripresa degli allenamenti per i professionisti. Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, infatti, ha avuto un vertice nella tarda mattinata con il Presidente della FIGC Gabriele Gravina, il Presidente della Lega Serie A Dal Pino e tutti gli altri dirigenti delle varie divisioni del calcio italiano. L'argomento del giorno era sapere l'esata data in cui si sarebbe potuti ripartire, ma ad oggi non c'è una decisione ufficiale. Nei prossimi giorni seguiranno altri incontri per confermare, eventualmente, l'ok per il 4 maggio.

La volontà del Governo e di Spadafora in primis, è comunque quella di dare l'ok per la ripresa degli allenamenti, anche se servirà prima l'autorizzazione da parte del Comitato tecnico-scientifico. Prima dell'incontro, comunque, Spadafora aveva lasciato intendere che tutti sono al lavoro per centrare questo obiettivo in fretta.

Dobbiamo essere consapevoli che dobbiamo riaprire perché lo sport è importante non solo come valore economico, ma anche come valore sociale. Gradualmente potremo pensare di riaprire tutta la parte che riguarda gli allenamenti. Per quello che riguarda i campionati e l'attività motoria all'aperto, tanto richiesta dai nostri cittadini, valuteremo assieme al Comitato tecnico scientifico, consapevoli che questa ripartenza va assolutamente spinta, ma tutelata nella salute di tutti i cittadini italiani

Sono convinto che nel decreto che ci apprestiamo ad approvare al consiglio dei ministri troveremo ulteriori risorse per consentire che il bonus lo abbiano non solo i collaboratori sportivi che già ne hanno fatto richiesta per marzo, e che possa essere esteso a tutti i collaboratori sportivi anche per il mese di aprile

