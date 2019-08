Inizia alla grande l'Inter di Conte: 4-0 al Lecce in un San Siro scatenato

24 tiri, otto dei quali nello specchio della porta. Quattro gol. Una prova convincente e a tratti spettacolare. Di fronte al modesto e impaurito Lecce, l'Inter di Conte inizia nel migliore dei modi la sua avventura nel campionato della rinascita. Questa é la parola chiave. Perché a San Siro stasera si respirava giá un'aria diversa. I gol di Brozovic (molto bello), Sensi (bello), Lukaku (facile) e Candreva (fantastico) hanno certificato la voglia che contagia l'ambiente nerazzurro in questo momento. Presto per dire se l'Inter potrá giá impensierire la Juventus nella lotta Scudetto, ma sicuramente é una squadra forte, allenata da un grande tecnico, che pare unita e compatta. Sará dura batterla.

Il tabellino di Inter Lecce 4-0

INTER (3-5-2): Handanovic; D'Ambrosio, Ranocchia, Skriniar; Candreva, Vecino (Dal 66' Barella), Brozovic, Sensi (Dal 73' Gagliardini), Asamoah; Lautaro Martinez (Dal 78' Politano), Lukaku. All. Conte

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli (Dal 72' Benzar), Rossettini, Lucioni, Calderoni; Petriccione (Dal 61' Mancosu), Tachtsidis, Majer; Falco; La Mantia (Dal 61' Farias), Lapadula. All. Liverani

Gol: 21' Brozovic (I), 24' Sensi (I), 60' Lukaku (I), 84' Candreva (I)

Assist: Asamoah

Ammoniti: Petriccione, Lautaro, Lapadula

Note: al 76' espulso Farias (L) per intervento scomposto.

La cronaca in 7 momenti chiave

14' - Squillo del Lecce. Esce male Handanovic su Lapadula, che prova un pallonetto da fuori area. Salva sulla linea Skriniar.

17' - Gran cross di Candreva sul secondo palo, Lautaro tutto solo schiaccia troppo. Palla alta. Occasione enorme.

21' - GOL! BROZOVIC. 1-0 Inter. Candreva per Asamoah, che fa sponda per il croato: destro splendido al limite a giro. Palla nel sette.

24' - GOL! SENSI. 2-0 Inter. Dribbling al limite dopo un tiro respinto e diagonale perfetto all'angolino

60' - GOL! LUKAKU. 3-0 Inter. Timbra anche lui! Tiro da fuori di Lautaro, respinge male Gabriel e sul tap-in é rapidissimo il belga a insaccare.

77' - Espulso Farias. Lecce in 10 uomini. Rosso diretto. Entrata killer su Barella.

84' - GOL! CANDREVA. CHE PRODEZZA! 4-0 Inter. Destro terrificante dai 30 metri che si infila all'incrocio. Stupendo.

MVP

Stefano SENSI - Scatenato. Segna un gol di prepotenza, gioca a tutto campo. Piedi delicati, personalitá esagerata. Il migliore nel pre-campionato é il migliore anche all'esordio.

Le pagelle

Fantacalcio

Promosso - Filippo FALCO: Attenzione al "10" del Lecce. Tonico, brillante, vivo. Va al tiro, inventa, dribbla. Interessante, come in B.

Bocciato - Panagiotis TACHTSIDIS - Non ha il passo giusto, non ha i tempi. In ritardo e spesso lento anche nel pensiero. Non ci siamo.