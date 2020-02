Insigne, altra frecciata ad Ancelotti? "Abbiamo fatto tanti danni, ora dobbiamo rimediare"

Uno dei giocatori della svolta per il Napoli è stato sicuramente Lorenzo Insigne. Il capitano degli azzurri si dice contento per lo spirito visto in campo, spirito trasmesso direttamente dal proprio allenatore.

" Stiamo dando continuità al lavoro, oggi è stata una vittoria del gruppo. Chi è entrato dalla panchina ci ha dato una grossa mano, è questo lo spirito giusto. Siamo stati bravi a restare calmi e a portare i tre punti a casa "

"Il mister ci sta dando grinta"

" Ora che tutti torneranno ci daranno una grossa mano. Siamo stati bravi noi a non abbatterci davanti ai tanti infortuni, soprattutto grazie alla grinta del mister, una cosa che ci sta trasmettendo. È importante per affrontare ogni partita con lo spirito giusto "

Il Napoli pensa all’Europa?

" Ora pensiamo partita dopo partita. Veniamo da tre risultati utili di fila, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Bisogna restare sempre così concentrati "

Si può raddrizzare ancora la stagione?

" Sì, siamo sulla strada giusta. Sappiamo che all’inizio abbiamo fatto tanti danni e ora dobbiamo cercare di rimediare e fare il meglio possibile "

C’era anche il ct Mancini a guardare la partita

" Ho la fiducia del ct, ho sempre risposto bene quando mi ha chiamato in causa. Sto dando tanto al Napoli anche per conquistarmi un posto per gli Europei "