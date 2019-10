Insulti razzisti a Vieira, la Roma prende posizione: "Ci scusiamo, i responsabili saranno puniti"

L’AS Roma si scusa con Ronaldo Vieira per i buu razzisti subiti”. La società giallorossa, in prima fila per a lotta al razzismo, prende posizione sui fatti accaduti durante il primo tempo nella sfida di Marassi contro la Sampdoria. “La Società – si legge nel comunicato apparso sul profilo Twitter ufficiale del club – non tollera alcun genere di razzismo e supporterà le autorità nell’individuare e, conseguentemente, mettere al bando i responsabili degli insulti razzisti nei confronti del centrocampista”.

Il giocatore al termine del match non ha voluto commentare l’accaduto: “Ho sentito i buu ma preferisco non parlarne. Succede troppo spesso” ha dichiarato il centrocampista.

Dopo il caso del tifoso romanista che ha subito un daspo a vita da parte del club, la Roma prende così nuovamente una posizione forte e decide di non nascondersi, come spesso accaduto anche nel recente passato, dietro il ‘pochi incivili’ spesso pronunciato dagli organi ufficiali.