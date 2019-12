Inter, annullata la conferenza di Conte: "Messaggio a tutti i media, serve rispetto"

Niente conferenza stampa per Antonio Conte alla vigilia di Fiorentina-Inter. Il club nerazzurro, in una nota ufficiale, comunica di aver cancellato l'incontro con i media per la lettera di critica di un tifoso nei confronti dell'allenatore pugliese pubblicata venerdì da "Il Corriere dello Sport", lettera commentata dal giornalista Italo Cucci.

" ​Ieri, dal Corriere dello Sport, è stata pubblicata una lettera offensiva nei confronti del nostro allenatore, giustificando l’aggressione nel commento. Per dare un segnale a tutti i media 'che devono garantire il rispetto delle persone' oggi non si terrà la conferenza stampa "