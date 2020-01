Doveva essere big match, big match è stato: per intensità di gioco, sfida tattica a scacchi tra due allenatori top e giocate dei singoli il migliori degli spot per la nostra Serie A. L’1-1 finale sta più stretto all’Atalanta di Gian Piero Gasperini che dopo partenza ad handicap esce alla distanza sbranando l’Inter nella ripresa e soprattutto fallendo il calcio di rigore della potenziale vittoria. L’Inter di Conte salva dunque la pelle a San Siro in attesa del verdetto di domani sera: se la Juventus dovesse vincere all’Olimpico di Roma i nerazzurri si vedrebbero sfilare il titolo di Campioni d’Inverno. Titolo pleonastico, ma comunque significativo: lo insegna la storia della Serie A...

Il tabellino

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Sensi (71’ Borja Valero), Biraghi; Lautaro Martinez (80' Politano), Lukaku. All. Conte

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Pasalic (70’ Muriel), De Roon, Gosens (90’ Castagne); Zapata (53’ Malinovskyi), Ilicic All. Gasperini

Gol: 4’ Lautaro Martinez, 75’ Gosens

Assist: Lukaku, Malinovskyi

Ammoniti: Sensi, Godin; Palomino, Hatoboer, De Roon, Malinovskyi

La cronaca di 10 punti chiave

Minuto 4: GOL!! LAUTARO!!! Destro radente che beffa Gollini!!! 1-0!! Assist di Lukaku, ma che buco di Toloi!! Però che controllo e che coordinazione di Lautaro dopo la rifinitura perfetta di Lukaku!

Minuto 10: PASALIC!! SQUILLO DEA! Esterno sinistro ampiamente a lato.. Poteva fare meglio!! Che tacco di ILICIC!!!

Minuto 23: PALOMINO SALVA SULLA LINEA sul lob di Lautaro!!! Incredibili quei due là davanti, incontenibili!!! CHE COPPIA MOSTRUOSA!!

Minuto 40: MISCHIA FURIOSA IN AREA DELL'INTER!!! Miracolo di Handanovic sul colpo di testa di TOLOI che poi non riesce a ribadire in rete su opposizione di Lautaro! PROTESTANO I NERAZZURRI di Bergamo!

Minuto 56: PALO DI MALINOVSKYI!! SINISTRO LETALE dal limite dell’area!!!! E' stato Gomez a ispirarlo!!

Minuto 70: Fuori PASALIC, dentro MURIEL! Gasperini si gioca il tutto per tutto!

Minuto 76: GOOOL!! GOSENS!!! 1-1!!! Sinistro in precario equilibrio su spizzata di MALINOVSKYI!! Male la difesa dell'Inter, con indecisione Godin-De Vrij e Candreva che si lascia scappare Gosens!!

Minuto 87: RIGORE PER L'ATALANTA!! Bastoni butta giù Malinovskyi!!! PAZZESCO!!!!

Minuto 88: HANDANOVIC!!!! Para il rigore di MURIEL!!!! RESTA L'1-1!!!

Minuto 92: BORJA VALERO!!! Sinistro a lato, allarga troppo il compasso!!!

MVP

Samir HANDANOVIC - Chiamato in causa seriamente solo in una circostanza nel primo tempo, quando risolve una mischia mettendo in corner con la mano sinistra. Salvato dal palo sul bolide di Malinovskyi, evita la sconfitta intuendo e respingendo il rigore di Muriel nel finale. Una garanzia.

Fantacalcio

Promosso

Romelu Lukaku - È pressoché immarcabile per l'intera durata del match e sforna un cioccolatino solo da scartare per il "gemello" Lautaro Martinez. Chapeau!

Bocciato

Luis Muriel - Entra e sbaglia il rigore della potenziale vittoria della Dea: sciagurato.