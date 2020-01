Inter-Atalanta, Conte e Gasperini a confronto tra fantasmi del passato e presente da sogno

Quello di sabato sera tra Inter e Atalanta sarà un big match elettrizzante per “n” motivi: prima contro quinta della classe, miglior difesa opposta a miglior attacco del campionato, ma soprattutto Conte contro Gasperini. Sì perché, quella delle rispettive aree tecniche, è una sfida nella sfida tra due eccellenze italiane esportabilissime in Europa, due tecnici capaci di imprimere il loro personalissimo marchio forgiando le squadre a loro immagine e somiglianza; due tecnici che dopo ingurgitato il “nerazzurro sbagliato” si sono rifatti con gli interessi ordinando finalmente il cocktail perfetto.

" Conte e Gasperini sono uniti dalla grande passione e dallo stesso intento nobile: vincere con merito. Per questo dobbiamo ringraziarli: il loro è un calcio è un messaggio etico. "

" Inter e Atalanta sono squadre moderne, hanno cioè undici uomini sempre attivi e connessi, collegati da un filo rosso di un gioco offensivo. "

Inter e Atalanta splendide realtà

L’investitura è arrivata nientemeno che da Arrigo Sacchi, che sabato sera sarà a San Siro per osservare i suoi pupilli dalla tribuna d’onore. Come dare torto al leggendario allenatore di Fusignano: da una parte Conte guarda tutti dall’alto in basso in Italia nonostante abbia dovuto convivere a lungo infortuni di uomini chiave e rosa ristretta, dall’altra Gasperini ha mantenuto la Dea in orbita quarto posto autografando il capolavoro della qualificazione agli ottavi di Champions League. L’Inter è una squadra consapevole delle proprie mansioni sia in fase di possesso che di non possesso: aggredisce alta e ha una sensazione rapidità nel recuperare le posizioni difensive una volta smarrita la sfera. Quanto all’Atalanta, è una squadra ormai in grado di veleggiare col pilota automatico sciorinando il miglior calcio d’Italia, senza “se” e senza “ma”.

La parentesi nere(azzurre)

A infondere ancora più pepe nell’anticipo stellare del Meazza c’è il passato ombroso dei due tecnici, ex mai rimpianti e perlopiù odiati dalle rispettive piazze. Parliamo in primis di quei 73 giorni maledetti di Gian Piero Gasperini all’Inter: un pareggio, quattro sconfitte, un presidente incline a delegittimarlo a mezzo stampa, un feeling mai nato con i giocatori e l’inevitabile addio prematuro. Non andò poi così meglio ad Antonio Conte, protagonista di tre mesi da incubo a Bergamo: 13 partite condite dalla miseria di tre vittorie, il battibecco con Doni, la rissa sfiorata con gli ultras con un finale analogo a quello del collega Gasperini. Se c’è una partita che i due fenomenale tecnici non vorrebbero perdere per alcuna ragione al mondo si tratta proprio di questa!

I precedenti tra Conte e Gasperini ai Raggi X

Genoa-Arezzo 3-0, 2006-2007

Palermo-Juventus 0-1, 2012-2013

Genoa-Juventus 0-1, 2013/2014

Juventus-Genoa 2-0, 2013-2014

Il bilancio recita dunque 3-1 a favore di Conte: come andrà la quinta puntata?