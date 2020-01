Inter-Atalanta: probabili formazioni e statistiche

Probabili formazioni

INTER (3-5-2): Handanovic; Godin, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Sensi, Biraghi; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Indisponibili: D'Ambrosio

Squalificati: Skriniar, Barella

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini, Toloi, Djimsiti, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Pasalic: Gomez, Ilicic. All. Gasperini

Indisponibili:

Squalificati:

Statistiche Opta

L'Inter non vince da tre partite di Serie A contro l'Atalanta (due pareggi per 0-0 e una sconfitta per 4-1) dopo aver trovato cinque successi nelle precedenti sette sfide (1N, 1P).

Nelle ultime cinque sfide di Serie A al Meazza contro l'Atalanta, l'Inter ha subito un solo gol: quattro successi e un pareggio nel parziale.

L’Inter ha guadagnato 45 punti in questo campionato: dopo 18 gare ha raggiunto questo risultato solo in altre due occasioni nell’era dei tre punti a vittoria (48 nel 2006/07 e 46 nel 2007/08) e in entrambi i casi ha vinto il campionato.

Considerando l’era dei tre punti a vittoria (dal 1994/95), nelle quattro occasioni in cui l’Inter si è laureata campione d’inverno, ha sempre poi vinto lo Scudetto a fine campionato.

L’Inter ha guadagnato 20 punti in casa e 25 in trasferta: solo Lecce (sette) e Brescia (sei) hanno una differenza più alta di punti conquistati fuori casa rispetto a quelli interni in questo campionato.

L’Atalanta ha realizzato 48 reti nelle prime 18 gare di questo campionato: l’ultima squadra ad aver segnato 48 o più gol dopo altrettante gare di una singola stagione di Serie A è stata la Fiorentina nel 1958/59. Con una rete i bergamaschi stabilirebbero il primato di reti realizzate nelle prime 19 partite di Serie A negli ultimi 60 anni.

L’Atalanta ha guadagnato 34 punti dopo 18 partite, stabilendo il proprio record in Serie A – inoltre, contando sempre i tre punti a vittoria, non ha mai guadagnato più di 35 punti in un girone di andata nel massimo campionato (2016/17).

L’Inter è la squadra che è rimasta in vantaggio per più minuti in questo campionato: 846, almeno 263 più di ogni altra squadra.

144 tiri nello specchio per l’Atalanta, seconda in graduatoria nei maggiori cinque campionati europei dietro al solo Manchester City (145) – segue il Real Madrid con 129, 15 in meno.

L’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku ha segnato 14 gol nelle prime 18 partite di campionato – è la sua migliore annata a livello di reti a questo punto della stagione; l’ultimo giocatore a segnare almeno 15 reti nelle sue prime 19 gare in assoluto di Serie A fu Andriy Shevchenko nel 1999/2000.

Il fantasista dell’Atalanta Alejandro Gómez ha segnato sei gol finora in campionato, non aveva mai raggiunto questo risultato in un girone di andata in Serie A.