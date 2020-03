Inter: ecco l'offerta del Barcellona per Lautaro

Pista sempre più calda quella tra Barcellona e Inter per Lautaro Martinez. Secondo Tuttosport i blaugrana, fortemente interessati all'attaccante argentino, avrebbero deciso di inserire nell'operazione Coutinho e Semedo. Il brasiliano è attualmente in prestito al Bayern Monaco, mentre il 26enne difensore portoghese ha il contratto in scadenza nel 2022.

La nostra opinione. Complicato analizzare gli scenari di mercato in un momento come questo. Si può tuttavia affermare che un giocatore come Coutinho difficilmente troverebbe la giusta collocazione nel modulo di Antonio Conte. Se Lautaro dovrà essere davvero sacrificato in estate, è bene che l'Inter si concentri nell'individuare un centravanti in grado di garantire lo stesso bottino di gol. E infatti, come sottolinea Tuttosport, i nerazzurri stanno temporeggiando.

Juventus-Douglas Costa ai titoli di coda?

Secondo calciomercato.com il rapporto tra la Juventus e Douglas Costa sarebbe ormai ai minimi termini. Condizionato da troppi infortuni, il brasiliano sta infatti offrendo un rendimento altalenante e non soddisfacente. Senza contare che sul suo giudizio ci sarebbero anche diversi interrogativi di natura tattica. Un addio in estate non sarebbe affatto una sorpresa.

La nostra opinione. Giocatore talentuoso, formidabile quando c'è bisogno di dare strappi e cambiare ritmo alla partita, Douglas Costa non è tuttavia mai decollato in bianconero. Se ci fosse la possibilità di inserirlo in un'operazione importante (vedi Icardi o Pogba) sarebbe comprensibile e logica la decisione della Juventus di inserire il brasiliano in qualità di contropartita tecnica.

Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Juventus, Getty ImagesGetty Images

Dalla Spagna: il Bayern Monaco vuole Ter Stegen

Secondo il quotidiano spagnolo Sport il Bayern Monaco avrebbe individuato in Marc-André Ter Stegen l'erede di Manuel Neuer tra i pali. I bavaresi sarebbero intenzionati a stappare un'opzione per acquistare il 27enne portiere tedesco nel 2021. Nel frattempo i rapporti con Neuer non sono così idilliaci: la Bild rivela che il portiere campione del mondo con la Germania nel 2014 avrebbe detto no a un rinnovo di un solo anno del suo attuale contratto che scade nel 2021. A 34 anni, Neuer vorrebbe avere maggiori garanzie.

La nostra opinione. Questioni contrattuali a parte, è fuori discussione che Ter Stegen sarebbe il portiere perfetto per raccogliere la pesantissima eredità di Neuer al Bayern Monaco. È al top della carriera, ha esperienza da vendere a livello internazionale e figura tra i migliori nel suo ruolo in questo momento.