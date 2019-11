Inter: Bastoni lascia il ritiro dell'Under 21 per una contusione al piede sinistro

Non inizia nel migliore dei modi la sosta per la nazionali in casa Inter. Alessandro Bastoni, a causa di un trauma contusivo al piede sinistro nella gara di sabato contro l'Hellas Verona, è rientrato a Milano dal ritiro della nazionale Under 21. Lo riferisce lo stesso club nerazzurro. Per il giovane difensore in programma lavoro personalizzato per questa settimana.

Video - Conte: "Duello con la Juve? Dobbiamo guardare a noi stessi, se no ci facciamo del male" 01:18