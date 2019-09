Inter, bilancio record: superata per la prima volta quota 400 milioni di ricavi

Ricavi record e bilancio approvato. E' questo il responso del Cda dell'Inter che si è svolto nella giornata di giovedì 26 settembre. Secondo quanto riferiscono Ansa e Calcio e Finanza, il club nerazzurro ha superato per la prima volta quota 400 milioni di euro in ricavi: nella stagione 2018/19 il fatturato, comprese le plusvalenze, è stato pari a circa 415 milioni di euro, con una crescita del 20% rispetto ai circa 346 milioni dell’esercizio 2017/18, grazie alla spinta della Champions League. Il bilancio si è chiuso con una perdita in linea con quanto previsto dagli obblighi legati al Fair Play Finanziario.

In crescita in particolare i ricavi da sponsor per l’Inter nella stagione 2018/19, come emerge dalla relazione sui nove mesi di Inter Media and Communication, la società attraverso cui il club nerazzurro ha emesso il bond da 300 milioni. Per il bilancio chiuso lo scorso 30 giugno, l’Inter attende, infatti, 284,8 milioni di ricavi, con una crescita di circa il 20% rispetto alla stagione 2017/18. Nel dettaglio, dai diritti tv, l’Inter attende 157,6 milioni di ricavi, di cui 94 milioni dalla Serie A e 49 milioni dalla UEFA. Il resto riguarda le sponsorizzazioni, con i contratti dall’Asia a fare la voce grossa. Tra i ricavi da Suning per maglia d’allenamento e naming rights (il cui 47% va però a bilancio nella TeamCo) e le altre sponsorizzazioni, si raggiungono i 98 milioni circa, così suddivisi: 13,9 da Suning, 10 milioni ciascuno con i brand asiatici FullShare and Lvmama, 25 milioni ciascuno con due agenzie di marketing sportivo (iMedia e Beijing Yixinshijie) e altri 13,4 milioni di altri accordi.