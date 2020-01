Inter bloccata dal Lecce: 1-1 al Via del Mare! Borini subito in gol nel Verona, Balotelli espulso

Lecce-Inter 1-1 (71' Bastoni; 77' Mancosu)

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE - MOVIOLA - DICHIARAZIONI

Inattesa frenata dell'Inter che al Via del Mare non va oltre l'1-1 contro un Lecce ben messo in campo e attento dietro. Primo tempo molto vivace con un palo clamoroso di Brozovic, un gol annullato a Lukaku per fallo su Gabriel e un rigore prima assegnato da Giacomelli al Lecce e poi tolto dopo il check al VAR. L'Inter trova il vantaggio al 71' con un'incornata di Bastoni (in campo da 3 minuti) su cross dalla sinistra di Biraghi, ma la risposta del Lecce è immediata e arriva al minuto 77 con Mancosu che, su traversone basso di Majer, brucia lo stesso Bastoni e trafigge Handanovic con un piatto destro al volo. Assalto finale dei nerazzurri, ma la difesa giallorossa non corre altri grossi rischi.

Lautaro, Bastoni - Lecce-Inter - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Bologna-Hellas Verona 1-1 (20' Bani; 81' Borini)

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE

Bologna e Verona si dividono la posta in palio nel primo match del girone di ritorno di Serie A. Bella partita al Dall'Ara, molto combattuta soprattutto nella ripresa. Sono i padroni di casa a passare avanti con la zampata di Bani su corner. Il difensore nel secondo tempo si fa espellere e gli ospiti spingono, trovando il pareggio con il neo entrato Borini, al debutto con l’Hellas. Veneti che che vanno a quota 26 in classifica, Bologna a 24.

Bani - Bologna-Hellas Verona - Serie A 2019/2020 - Getty ImagesGetty Images

Brescia-Cagliari 2-2 (20' e 68' rig. João Pedro; 27' e 49' Torregrossa)

RIVIVI IL LIVE - REPORT - PAGELLE - BALOTELLI ESPULSO DOPO 7 MINUTI

Finisce 2-2 la sfida tra Brescia e Cagliari al Rigamonti: decidono le doppiette di Ernesto Torregrossa e João Pedro, Mario Balotelli entra e si fa cacciare dopo appena sette minuti per proteste plateali. Match vibrante e teso a Brescia nonostante i “momentacci” vissuti dalle due squadre.