Brutte notizie dall'infermeria per Marcelo Brozovic. Il centrocampista croato dell'Inter, uscito malconcio domenica dopo la sfida pareggiata 1-1 al Via del Mare contro il Lecce, si è sottoposto a una risonanza magnetica che ha evidenziato "una distorsione della caviglia sinistra". Le condizioni del giocatore - come comunica il club nerazzurro - saranno valutate giorno dopo giorno. In un primo momento si era temuto un infortunio più grave, ma stando alla nota dell'Inter l'interessamento dei legamenti è scongiurato.

Brozovic torna nel derby?

Ancora incerti i tempi di recupero del giocatore. Per lui si può ipotizzare in prima battuta uno stop di una ventina di giorni: al momento sembra quindi scontata la sua assenza per le prossime due partite di campionato contro Cagliari e Udinese, e per la sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina in programma settimana prossima. Probabile che Brozovic cerchi di recuperare per il derby contro il Milan in programma domenica 9 febbraio. L'entità dell'infortunio, infine, non sembra tale da impedire al giocatore di essere regolarmente in campo domenica 1 marzo per il big match contro la Juventus allo Stadium.